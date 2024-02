Voici les meilleurs lauréats aux examens officiels 2023 au Cameroun

La liste des candidats ayant présenté de meilleures performances aux examens de la session 2023 est contenu dans le palmarès des établissements de l’Office du Baccalauréat du Cameroun (OBC).

Les meilleurs lauréats aux examens officiels de la session 2023 relevant de l’Office du Baccalauréat du Cameroun sont connus. Le palmarès affiche au plan national, le candidat masculin et le candidat féminin ayant atteint la plus grande moyenne. Chez les candidats masculins, Yanis Emmanuel Ngoenkoh est le meilleur lauréat. Candidat de 16 ans issu du lycée bilingue de Ndogpassi à Douala, a obtenu une moyenne de 17,85/20 au Bacc série C. Chez les candidats féminins, Fortune Magloire Fonkou Mbokou âgée de 17 ans et issue de l’Institut bilingue Tsimi Evouna de Yaoundé a obtenu une moyenne de 17,70/20 au Bacc série C.

Le plus jeune lauréat est Mohamed Nanzir Nyambi Mbouombouo du lycée technique de Sangmélima dans la région du Sud. Il a obtenu son probatoire technique à 12 ans, avec une moyenne de 11,50/20. La plus jeune lauréate quant à elle a 11 ans. Issue du Lycée de Figuil dans la région du Nord, Jovanny Darcy Didja Narmaï a réussi au probatoire A4 espagnol.

Le meilleur lauréat déficient national est issu du Lycée bilingue d’Ekounou. A 16 ans, Maryline Ngo Ndjambe est lauréate au probatoire série C avec une moyenne de 14,86/20. Le doyen des lauréats a 53 ans d’âge. Issu du lycée technique industriel et commercial de Yaoundé, Lucas Pata Lissouck a réussi au baccalauréat technique, spécialité Comptabilité et Gestion. La doyenne des lauréats a également 53 ans. Annie Aurore Nyanga Mabenanga du Lycée technique bilingue de Maroua a décroché son probatoire technique en Economie sociale et familiale.