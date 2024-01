Affaires : Patrick Blas nouveau directeur général de Société générale Côte d’Ivoire

Il remplace à ce poste Aymeric Villebrun, appelé à d’autres fonctions au sein du groupe.

Le Conseil d’Administration de Société Générale Côte d’Ivoire nomme Patrick BLAS aux fonctions de directeur général de Société générale Côte d’Ivoire, sous réserve de la validation des autorités compétentes, à compter du 1er mars 2024, selon un communiqué diffusé ce vendredi 12 janvier. Le Conseil d’administration adresse « son immense gratitude à Monsieur Aymeric Villebrun, qui pendant ces six années d’exercice, a su, par son leadership, renforcer le positionnement de Société Générale en Côte d’Ivoire. La feuille de route mise en place a permis de consolider sa position de leader avec des gains de parts de marché, de renforcer le capital et la solidité de la banque, et d’améliorer significativement l’activité commerciale et la rentabilité ».

Blas sera chargé quant à lui de la poursuite de la rentabilité durable tout en assurant une gestion des risques et de la conformité aux meilleurs standards, en ligne avec la stratégie du groupe Société Générale.

Diplômé d'un DESS en génie industriel de Nice Sophia-Antipolis, le nouveau directeur général était, depuis 2022, le directeur du centre d'affaires Défense Etoile Entreprises de Société générale.

Avant de rejoindre Société Générale, Patrick Blas a occupé diverses fonctions au CCF puis à la banque Sanpaolo. Il intègre la Société Générale en 2001 pour être nommé directeur de groupe en région PACA. Dès 2004, il rejoint le centre d’affaires entreprises de Paris Etoile pour y être successivement responsable de la clientèle entreprises puis directeur adjoint. En 2010, il devient banquier conseil en charge de la relation globale de grandes entreprises françaises. Depuis 2016, il est directeur du centre d’affaires grande clientèle de Paris La Défense.