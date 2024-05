Cameroun-entrée Est de Douala : voici en quoi consistent les travaux

Selon le ministère des Travaux publics, la consistance des travaux d’aménagement de l’Entrée Est de la ville de Douala a été rappelée au cours de la concertation présidée par le ministre de ce département, au terme du parcours concerné par les travaux.

L’entrée Est de Douala a entre autres pour objectifs de faciliter l’accès à la ville de Douala ; rendre aisé le déplacement des personnes et des biens et d’améliorer l’accès au stade de Japoma et aux autres infrastructures socio-économiques environnantes.

D’après le ministère des travaux publics, de manière globale, les prestations exécutées ou programmées par Magil et ses sous-traitants concernent : l’aménagement des voies alternatives, notamment : Ari-logements sociaux (3,1 km), Ari-école publique de Yatchika (4 km) et collège CPLAN-Cimetière de Nyalla-Parisco (3,8 km). Aussi, le déplacement des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone et l’élargissement de 2×1 voies à 3×2 voies de 3,50m (Plateforme L>=34m) du PK10+400 au PK19+300.

Par ailleurs, la construction de quatre giratoires (carrefour ARI, hôpital gynéco, Yassa et Japoma) ; la construction des ouvrages d’art et d’assainissement dont un échangeur type PIPO au Carrefour YASSA et un échangeur de Type SPDA à l’entrée du stade de JAPOMA ; l’élaboration et le suivi d’un Plan environnemental et social et la construction des équipements urbains et publics. De plus, il y a la signalisation routière ; l’éclairage public et les aménagements paysagers.

En mémoire, le coût prévisionnel des travaux de la phase 2 s’élève à 146 milliards de FCFA. Les délais contractuels sont de 36 mois, et la fin des travaux de chaussée est envisagée en mars 2024.