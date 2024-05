Cameroun : Tsimi Evouna somme le maire Yoki Onana de laisser son adjointe Virginie Ngah exercer ses fonctions

Le chef de la délégation permanente départementale du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) entend restaurer l’ordre au sein de l’exécutif de la commune de Yaoundé 6.

Le président du Conseil régional du Centre, chef de la délégation du Rdpc dans le Mfoundi, rappelle ses camarades et collaborateurs à l’ordre. Gilbert Tsimi Evouna n’entend pas laisser la crise au sommet de l’exécutif communal prospérer. Ce d’autant plus qu’elle oppose le président de la section des hommes du Rdpc de la commune et la présidente de la section des femmes du parti dans la commune. Cette situation n’est pas pour reluire l’image du Rdpc dans cette circonscription », fait remarquer le trésorier du Comité central du parti, Gilbert Tsimi Evouna.

Ainsi, relevant l’inquiétude que cette crise suscite à l’approche des élections de 2025, il appelle les deux parties à la retenue ; à taire leurs « ambitions personnelles et n’avoir à l’esprit que le bonheur du Rdpc ». L’ancien délégué du gouvernement à la communauté urbaine de Yaoundé exige que Virginie Ngah exerce « sans préjudice, les attributions qui sont les siennes ».

La mesure vise à rétablir la deuxième adjointe dans ses droits. Elle qui ces derniers temps, fait face à des décisions du maire titulaire visant à la mettre à l’écart. Ces manœuvres vont de l’interdiction à l’adjointe d’accéder à son propre bureau, au retrait de la célébration programmée d’un mariage. Des actes qui seraient la preuve de l’aggravation du conflit entre les deux personnalités membres d’un même parti. Conflit lui-même alimenté par des ambitions politiques en vue des prochaines élections municipales prévues en février 2025.