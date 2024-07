Cameroun : 45 millions de dollars des Etats-Unis pour lutter contre le paludisme au Nord sur cinq ans

C’est à travers le projet Sembe II « Systèmes pour mettre fin au fardeau du paludisme par un engagement significatif dans la région du Nord » que ce combat contre la malaria sera mené.

Le Cameroun fait partie des 11 pays représentant 70% de la charge mondiale du paludisme selon l’organisation mondiale de la santé. Dans la région du Nord, les statistiques ne sont pas reluisantes. D’ailleurs, Dr. Zakari Yaou Alhadji, Délégué Régional de la santé publique pour le Nord souligne que les enfants dans cette partie du pays atteignent difficilement 5 ans en raison du paludisme.

Face à cette situation alarmante, le gouvernement à travers le ministère de la Santé a porté le projet Sembe II avec l’accord financier des USA.

Concrètement, le projet Sembe II est un accord coopératif de 45 millions de dollars pour une durée de cinq ans (1er mars 2024-29 février 2029) financé par USAID (U.S Agency for international development) et par PMI (US President’s Malaria Initiative).

« Le projet Sembe II est très pour les Etats-Unis, parce qu’il va aider à baisser le taux de mortalité du paludisme dans la région du Nord », a déclaré, Christopher John Lamora, Ambassadeur des Etats-Unis au Cameroun.

L’objectif de ce programme est de réduire la morbidité et la mortalité liées au paludisme en améliorant la capacité du programme national de lutte contre le paludisme et d’autres entités locales à mener la prévention, le contrôle et l’élimination du paludisme au Cameroun d’ici février 2029.

Cet objectif permettra entre autres d’améliorer l’accès et l’utilisation de services de qualité en matière de diagnostic de la maladie et le renforcement des systèmes de santé afin d’optimiser la planification, la coordination et la gestion de la réponse locale au paludisme et autres maladies fébriles.

Ce projet selon les autorités gouvernementales est une continuité. « Nous lançons ce jour pour le compte de la région du Nord le projet Sembe II, qui arrive après Sembe I qui a été lancé dans la région de l’Extrême-Nord. Sembe II s’inscrit dans la progression des structures qui ont déjà eu à travailler pour le compte de ces régions commis par le gouvernement des Etats-Unis depuis 2017. Ici, ce qu’il faudra attendre c’est une remobilisation derrière la lutte contre le paludisme dans notre pays ; une motivation supplémentaire à travers les agents de santé communautaires polyvalents … davantage le renforcement du dispositif sanitaire au niveau local… », a souligné Manaouda Malachie, ministre de la santé publique.

Selon les porteurs de projet, Sembe II est mis en œuvre dans les 15 districts de la région du Nord par un consortium de cinq organisations : Jhpiego, Reach Out Cameron (ROC), Pentecostal Advocates for Socio-Economic Development (Penased), Center for infections Disease Research (Crid) et eHealth Africa Fondation.