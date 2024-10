Cameroun : 100 policiers se forment au maintien de l’ordre renforcé

La formation qui a débuté le 21 octobre dernier sous la conduite du délégué générale à la Sûreté nationale est offerte par l’ambassade d’Espagne au Cameroun

100 fonctionnaires de police suivent une session de recyclage au cours d’un séminaire de formation sur le maintien de l’ordre renforcé. La formation se fait à l’initiative de l’ambassade du royaume d’Espagne, pays avec lequel le Cameroun entretient des relations de coopération axées sur la sécurité. Le séminaire de deux semaines a débuté hier lundi sous la conduite du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Mbarga Nguele, en présence de l’ambassade du royaume d’Espagne au Cameroun, Ignacio Garcia Lumberas.

A l’ouverture de ce séminaire, le patron de la police camerounaise a exprimé sa reconnaissance à l’endroit de l’Espagne qui a souvent organisé des stages au profit des policiers camerounais. Au cours de ces sessions de formation, les policiers camerounais bénéficient des enseignements dans les domaines de la lutte contre de le terrorisme, la cybercriminalité, ls techniques d’intervention, le maintien de l’ordre, la lutte contre les stupéfiants, la lutte contre l’immigration irrégulière.

Martin Mbarga Nguele a profité de l’occasion pour rappeler l’intérêt du maintien de l’ordre dans un Etat et les conditions de son exercice. C’est « une mission fondamentale de sécurité intérieure. C’est l’essence même de l’activité policière. La préservation et la restauration de l’ordre public doivent se faire dans le juste équilibre entre la protection des institutions, des citoyens et des libertés publiques », a-t-il déclaré.

Le DGSN a engagé les 100 séminaristes répartis en deux sessions à bien suivre les enseignements. Il leur a recommandé la discipline, l’abnégation, l’application et la responsabilité pour pouvoir acquérir de nouvelles connaissances, pratiques opérationnelles et techniques nécessaires dans le maintien ou la restauration de l’ordre.