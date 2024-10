Cameroun-EISMV : les experts fixent les objectifs de la nouvelle année académique

La 53e session ordinaire du comité d’administration de l’école inter-Etats des sciences et médecine vétérinaire (EISMV) de Dakar, s’est ouverte ce lundi 21 octobre 2024 à Yaoundé.

Les experts de 14 pays francophones d’Afrique de l’Ouest et du Centre membres de l’EISMV sont réunis dans la capitale camerounaise. Pendant trois jours, il sera question pour eux de faire une évaluation du chemin parcouru depuis la dernière session qui s’est tenue en novembre 2023 à Bangui, en Centrafrique. Ils vont également définir les axes prioritaires pour les onze prochains mois.

L’EISMV est une école qui suit une mission de formation de recherche et offre des services à la communauté. Chaque année, les membres de cette institution se retrouvent pour faire le bilan. Cette rétrospection se fait sur la base des recommandations, décisions et résolutions prises une année avant. « Cette année nous reprenons avec notre étape de missions de l’institution à savoir la formation. Nous donnons donc aux Etats membres de cette institution les informations de ce que nous réalisons tant au niveau de la formation qu’au niveau de la recherche et des services à la communauté ». Aussi, les experts pensent à innover. « Les innovations que nous apportons permettent des ressources humaines de bonne qualité qui sont adaptées aux besoins de nos pays » a précisé le Pr Yalacé Yamba Kaboret, Directeur général de l’EISMV de Dakar.

Il sera également question pour ces experts de faire un bilan financier de cette institution ainsi que des prévisions budgétaires pour la prochaine année. Pour cela, ils devront mobiliser les Etats et les autres partenaires. « Il est question de voir si les Etats contribuent suffisamment pour nous permettre d’arriver à nos objectifs. On se posera la question si les Etats doivent faire des gros efforts pour nous accompagner, si les partenaires doivent faire des efforts eux aussi pour nous accompagner ». Cette mobilisation des ressources financières repose sur des projets et des initiatives que les experts prennent. Parmi celles-ci, il y a le numérique. « Nous pensons que le numérique peut nous apporter des systèmes virtuels pour permettre aux étudiants d’être dans un contexte réel mais virtuel »

Le thème arrêté pour la 53e session ordinaire du conseil d’administration de l’EISMV est : « Transformation numérique de la formation vétérinaire à l’EISMV : enjeux et opportunités pour l’accès à l’apprentissage par la clinique ».

Les travaux qui vont se tenir jusqu’au 25 octobre 2024, ont été ouverts ce lundi matin par le Secrétaire Général du ministère de l’Enseignement Supérieur du Cameroun, Pr Wilfried Gabsa. En lançant les travaux, le représentant du ministre de l’Enseignement Supérieur a demandé aux experts de « faire preuve d’imagination, de créativité, de sagacité et de fécondité intellectuelle ».