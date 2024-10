Développement : voici le volume et les domaines d’investissements de la BAD au Cameroun en 60 ans

Les activités marquant la célébration ont eu lieu à Yaoundé, capitale politique du Cameroun.

Les 60 ans d’existence du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) au Cameroun ont été marqués par plusieurs activités de commémoration. Ceci a eu lieu à Yaoundé le 17 octobre 2024 au cours d’une cérémonie très courue co-présidée par le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Alamine OUSMANE MEY, Gouverneur du Cameroun auprès de la BAD, et le Directeur Général du Groupe de la BAD pour la Région Afrique centrale, Dr. Serge N’GUESSAN.

A l’occasion, le Directeur Général du Groupe de la BAD pour la Région Afrique centrale a rappelé et salué « le rôle déterminant joué par le Gouvernement camerounais lors de la création de la Banque en 1964 », en vue d’accélérer le développement de l’Afrique. Serge N’GUESSAN a ensuite présenté la nouvelle vision décennale de son institution. Celle-ci intègre les 5 priorités majeures de la Banque comme base, tout en consacrant certaines innovations liées à l’accompagnement soutenu de l’opérationnalisation de la ZLECAf, la poursuite des efforts de valorisation des ressources naturelles du continent, la priorité accordée aux jeunes et aux femmes dans les politiques de transformation économique et sociale de l’Afrique, et la création des banques d’investissement pour appuyer l’entrepreneuriat en Afrique.

Le Directeur Général n’a pas manqué de présenter les réalisations majeures de la BAD au Cameroun de 1972 à nos jours, avec un accent particulier sur les opérations couvrant les domaines des infrastructures de transport, l’énergie et l’agriculture, avec respectivement 58,6%, 21,2% et 10,8% du volume des financements mobilisés.

Alamine Ousmane Mey a pour sa part exprimé sa satisfaction et sa gratitude aux hautes autorités de la BAD pour « le précieux accompagnement qu’apporte cette institution aux efforts de développement économique et social du Cameroun ». La BAD accompagne le pays à travers son savoir-faire dans le cadre de la mise en œuvre des réformes structurelles en matière de gouvernance, ainsi que dans le financement de nombreux projets de développement.

Dans le domaine des infrastructures par exemple, cette institution financière privilégie l’approche intégrée, laquelle va au-delà de la réalisation des infrastructures principales, pour prendre en compte les équipements socio-collectifs, la création d’emplois et des activités génératrices de revenus au niveau local. A ce jour, le portefeuille de coopération Cameroun-BAD affiche 26 opérations pour un montant global de 2,5 milliards de dollars US. Le taux de décaissement cumulé est d’environ 46%. Les opérations du secteur public national représentent en volume 72% du portefeuille, celles du secteur privé sont de 7,5% et 20,5% pour les projets régionaux. Les prêts représentent 95,7% de ce portefeuille, contre 3,2% pour les garanties et 1% pour les dons.

Depuis sa création, la BAD s’est distinguée en tant que Banque du savoir et acteur majeur du financement des projets d’investissement, avec 6 575 projets financés à travers le continent, et un capital de 318 milliards de dollars. Sa réputation et ses performances lui valent à juste titre sa notation financière « Triple A ».

Pour les 60 années à venir, le MINEPAT a émis le vœu de voir la BAD devenir un banque plus forte, dotée d’importantes ressources pour des interventions encore plus efficaces, au service de la transformation structurelle et de l’intégration des économies africaines ; une banque attractive pour les Africains et l’Afrique de par sa simplicité, son efficacité et ses innovations en matière de gouvernance.