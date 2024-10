Cameroun : Cabral Libii crée une commission stratégique de préparation de l’élection présidentielle 2025

Le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale a rendu publique, le 21 octobre 2024, la décision portant création organisation et fonctionnement de cet organe.

Le PCRN poursuit la préparation de l’élection présidentielle de 2025 en l’intensifiant. A la faveur d’une décision, le président dudit parti, le député Cabral Libii, vient de créer une commission stratégique de préparation du scrutin prévu en octobre de l’année prochaine. Selon l’article de cette décision, la commission a pour mission principale la préparation stratégique et opérationnelle de l’élection présidentielle de 2025. L’instance est composée d’un comité de pilotage et des commissions stratégiques de préparation décentralisées.

Le comité de pilotage présidé par le président du parti, président de la commission nationale, comprend un conseil de supervision, un comité exécutif et quatre sous-commissions opérationnelles. Il se réunit au moins une fois par mois en session restreinte ou en session élargie sur convocation du président. Le Conseil de supervision est chargé de l’encadrement et du suivi politique, de la préservation d’un climat de travail serein et productif, de la vérification de l’exécution des activités planifiées. Le comité exécutif quant à lui a pour missions, entre autres, de définir les stratégies en vue d’une large diffusion du programme de société ou en vue de la mobilisation de l’électorat.

Les commissions stratégiques de préparation décentralisées participent à la mise en œuvre performante de la stratégie de la commission nationale sur l’ensemble du territoire et dans la diaspora. Elles sont de trois ordres : les comités de coordination de circonscriptions, les cellules de comités communaux et les comités de coordination pays.

Avec la mise en place de cette commission, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale entre résolument dans la préparation de l’élection présidentielle de 2025. Depuis quelque temps, le président du parti, Cabral Libii, présente son projet de société. L’homme politique a effectué une descente dans la diaspora à cet effet. Suite aux décisions de justice le confirmant comme président du parti au détriment de Robert Kona, il a les pleins pouvoirs pour agir au nom de la formation politique.