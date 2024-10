Cameroun-réhabilitation de la Boucle de la Lekié : l’exécution des travaux est à 31%

Sur la section urbaine du projet, qui couvre l’itinéraire Echangeur Nkolbisson – Echangeur Zamengoue sur un linéaire de (9,050 km), l’entreprise Arab Contractors se déploie, en dépit des obstacles divers liés à l’occupation des emprises par des réseaux, des habitations ou même des ordures qui nécessitent enlèvement.

Après la scarification de certaines sections, les équipes mettent en œuvre la couche de base du point kilométrique 9 au point kilométrique 7 et réalise des travaux de bétonnage d’un dalot au point kilométrique 7. Au 18 octobre 2024, l’avancement global des travaux est de 31,61%.

Le nettoyage et le débroussaillage sont entièrement réalisés, le nettoyage des exutoires naturels est exécuté sur 22.000 km, la scarification, le recyclage et remise en forme générale de la couche de forme sont effectués sur 47.000 km, alors que les terrassements réalisés couvrent 32.000 km. La couche de base déjà exécutée couvre 26.000 km et l’imprégnation sablée, 12.00 km.

Depuis le début des travaux de chaussée, la couche de roulement réalisée couvre 14.50 km sur la section Echangeur Zamengoue – Ekekam – Evodoula (43,950 km). S’agissant des dalots, 26 sont totalement achevés sur les 117 prévus et les fossés bétonnés réalisés s’étendent sur un linéaire total de 9.134 Km.

L’entreprise a démarré, depuis le 1er juin 2024, les travaux d’entretien de la chaussée du point kilométrique Ekekam vers Monatélé kilométrique. Le projet a pour but de faciliter l’écoulement des produits des aires de production aux marchés locaux et sous régionaux et d’améliorer la circulation des biens et des personnes.