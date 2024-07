Cameroun : le CNC signe un protocole d’accord avec TikTok sur la qualité des contenus

Le Conseil national de la Communication (CNC) du Cameroun et TikTok ont signé un protocole d’accord pour réguler les contenus diffusés sur la plateforme et sécuriser la vie en ligne des utilisateurs camerounais.

Le Conseil national de la communication (CNC), le régulateur des médias au Cameroun, et une délégation de TikTok ont officialisé, ce 27 juin à Yaoundé, la signature d’un protocole d’accord visant à réguler le contenu en ligne dans le pays.

L’accord vise principalement à réguler les contenus, à protéger les utilisateurs camerounais en garantissant la sécurité et le respect de leur vie privée, et à s’assurer que TikTok se conforme aux lois et régulations en vigueur au Cameroun, notamment en matière de protection des données. Pour TikTok, cet accord représente un engagement envers une coopération proactive avec les autorités camerounaises pour garantir une expérience en ligne sécurisée et responsable pour ses utilisateurs.

La plateforme devra donc travailler en étroite collaboration avec le CNC pour mettre en œuvre les directives convenues et renforcer les mesures de protection des utilisateurs le cas échéant. Du côté des utilisateurs camerounais, cet accord devrait se traduire par une amélioration de la gestion des contenus proposés, réduisant ainsi les risques liés à la diffusion de contenus inappropriés ou préjudiciables.

Les deux parties espèrent que ce partenariat servira de modèle pour d’autres collaborations en Afrique, où la régulation des contenus en ligne devient de plus en plus cruciale face à la montée des défis numériques.

En rappel, cet accord fait suite à d’autres du genre, notamment avec l’Association des blogueurs du Cameroun (ABC) et l’Union des cyberjournalistes du Cameroun (UCC), pour réguler les contenus en ligne et promouvoir un espace numérique exempt de désinformation et d’incitations à la haine.