Cameroun-Nourane Foster : « Les travailleurs étrangers font perdre à notre pays chaque année plus de 60 Milliards de F »

La députée de la nation issue du Parti camerounais pour la réconciliation nationale dénonce le manque à gagner que les travailleurs étrangers causent au Cameroun. Voici l’intégralité de sa déclaration faite ce 15 avril 2025.

« Les travailleurs étrangers font perdre à notre pays chaque année plus de 60 Milliards de Fcfa. Nous avons répertorié plus de 30.000 étrangers qui travaillent au Cameroun en toute clandestinité sans permis de travail dûment signé par le Ministre de L’emploi comme le veut la Loi dans notre pays.

Je n’ose pas imaginer le traitement infligé à nos compatriotes de la Diaspora par ces mêmes pays s’ils arrivaient à travailler dans leur pays sans permis. Soit le rapatriement, soit l’emprisonnement, soit les amendes.

Pire encore ils se rendent complices des faits de corruption aggravée lorsque des agents de contrôles arrivent dans leur lieux de service pour le contrôle de routine. Cet état de chose ne peut plus durer .

Face à cela j’invite le Ministre de l’emploi à prendre des mesures strictes pour que dans l’urgence les quelques 30.000 de nos Amis Chinois , Libanais, français, Nigerians etc qui travaillent actuellement au Cameroun de manière irrégulière puissent respecter nos Lois et qu’ils se mettent en règle.

Cette recette de plus de 60 Milliards par An pourra être investi dans la formation des jeunes et l’initiation des jeunes aux métiers de l’industrie ou de la petite transformation afin que d’ici 10 ans ou 30 ans nous puissions prendre la relève.

J’ai personnellement pris l’initiative de discuter avec des Chinois en leur demandant pourquoi ils ne se mettaient pas en règle notamment en faisant une demande d’établissements de permis de travail, ils m’ont répondu qu’il n’y a aucun contrôle et que les quelques contrôles qui arrivent ils donnent 5.000 fcfa aux agents et l’affaire est finie. C’est une honte pour nous et cela doit s’arrêter. La corruption est une véritable gangrène pour l’émergence de notre pays.

Hon. Nourane Foster 2.0″