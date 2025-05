Cameroun : « Pourquoi j’apporte tout mon soutien à M. Léon Théiller Onana », Abdouraman

Pourquoi j’apporte tout mon soutien à M. Léon Théiller Onana et à tous les membres progressistes du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC).

Les membres réformistes du RDPC et le Peuple du Changement font face aux mêmes oligarques qui ont confisqué le Cameroun depuis plusieurs décennies, comme ils ont confisqué le RDPC.

Dans leur gestion du Cameroun comme dans leur gestion du RDPC, ces oligarques s’affranchissent du respect de la loi et de la réglementation, sauf quand cela leur est favorable….

Ils bafouent la Constitution du Cameroun tout comme ils bafouent les Statuts du RDPC avec la même arrogance, la même condescendance et la même violence à l’égard de ceux qui osent lever la tête.

Si M. Léon Théiller Onana et ses camarades tiennent vraiment à sauver le RDPC du naufrage et de la disparition totale, ils ont donc tout intérêt à rejoindre le Peuple du Changement dans le secret de l’isoloir et dans les urnes lors de la prochaine élection présidentielle.