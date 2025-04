Cameroun : urgence de relever le budget du CNTS face aux multiples problèmes du système de transfusion sanguine

Le Comité national de transfusion sanguine a besoin de plus de ressources financières pour faire face aux problèmes qui minent le système de transfusion sanguine au Cameroun.

De l’avis des experts approchés par L’urgentiste, le Comité national de transfusion sanguine (CNTS) aura de la peine à résoudre les problèmes qui se posent dans le système de transfusion sanguine au Cameroun avec un budget qui s’élève à 1 milliard de francs Cfa pour l’exercice 2025. En effet, comme difficultés, le comité est confronté tout d’abord à un défaut de siège social convenable. Les responsables du comité ont projeté de construire un siège adéquat à Warda à Yaoundé. Mais, le projet souffre d’un mal congénital causé par le passage de l’autoroute urbaine du « Grand Yaoundé » initié en 2023. Le terrain de 5 hectares dont disposait déjà l’organe pour la réalisation de ce projet se trouve sur l’itinéraire de l’autoroute. Le Comité se trouve dans l’urgence de délocaliser son siège au quartier Olembe.

Hormis ce problème, en 2018, la Banque islamique de développement (BID) avait débloqué un financement de 15 milliards de FCFA, pour l’amélioration du système de transfusion sanguine. Cette enveloppe était destinée à la construction de 6 centres régionaux modernes, à la mise en place d’un système informatique national de traçabilité et la formation de 200 techniciens spécialisés. Selon le site lurgentiste.com, « sept ans plus tard, aucun centre n’est pleinement opérationnel, les fonds ont été partiellement affectés à d’autres postes budgétaires, et du matériel médical d’une valeur de 2,3 milliards de FCFA dort dans des entrepôts à Douala ».

Par ailleurs, le CNTS affiche une incapacité de contrôler l’ensemble des 497 banques de sang répertoriées sur le territoire camerounais. Selon la même source, cette situation s’explique par le défaut de dépistage de 37% des poches de sang du VIH et des Hépatites. Il est de même pour l’utilisation dans 56 hôpitaux publics des méthodes obsolètes de conservation des poches de sang. Toutes choses qui montrent que le CNTS semble débordé, situation qui nécessite de l’avis des experts, un budget plus conséquent pour faire face à ces problèmes.