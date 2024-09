Cameroun : le gouvernement suspend des activités minières à Batouri

Fuh Calistus Gentry, ministre des Mines, de l’Industrie et du développement technologique par intérim a signé hier, 23 septembre 2024 cette décision.

Une décision signée par Fuh Calistus Gentry, ministre des Mines, de l’Industrie et du développement technologique par intérim portant « suspension de toute activités minières à l’intérieur du site faisant l’objet d’une demande de renouvellement du permis de recherche dénommé Batouri » est publiée depuis le 23 septembre 2024.

Il est dit dans l’article 1 de cette décision qu’en application des dispositions de l’article 165 de la Loi n°2023/014 du 19 décembre 2023 portant Code minier, sont suspendues pour risque de trouble à l’ordre public, toutes activités minières à l’intérieur du site objet de la demande de renouvellement du permis de recherche N-643, dénommé BATOURI par l’entreprise DJAM’S AVENIR, département de la Kadey, Région de l’Est, d’une contenance superficielle de 67 kilomètres carrés et dont les coordonnées sont jointes en annexes.

En effet, cette société titulaire d’un permis de recherche obtenu en mai 2020 pour Or et substance connexe dénonce l’intrusion sur son site de diverses sociétés sans son autorisation, ni son mandat. Ces sociétés soulignent Jamb’s Avenir se livrent « illégalement à des activités de pillage en bande de manière scandaleuse par le biais d’exploitations artisanales semi-mécanisées des ressources minières mais plus spécifiquement aurifères visiblement avec des complicités administratives établies ».

Aux Mines l’on souligne que le permis d’exploitation de l’entreprise citée plus haut est expirée et que sa demande de renouvellement est encore en étude.

Selon la notion du ministre des Mines, la durée de la suspension visée à l’alinéa 1er est de 06 mois éventuellement renouvelable.

Par ailleurs, les Directeurs des Mines et de la Géologie, le Chef de la Division des Affaires Juridiques, le Chef de la Brigade Nationale de Contrôle des Activités Minières, le Délégué Régional de l’Est et le Délégué Départemental de la Kadey, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision.