Cameroun : le Pr. Joseph Owona est mort

Le membre du Conseil constitutionnel, ancien ministre de la République, enseignant chevronné de droit public a tiré sa révérence ce samedi 06 janvier 2024 des suites de maladie à Bordeau en France.

Un voile de deuil enveloppe le ciel de Yaoundé ce premier samedi de l’an 2024. Le Pr. Joseph Owona, constitutionnaliste, patriarche, vient de quitter son pays tant chéri et tant servi pour l’éternité. Le Conseil constitutionnel perd un membre, la Fecafoot perd un ancien dirigeant, le gouvernement pleure un ancien ministre, la communauté universitaire se souvient de l’illustre enseignant, la famille pleure un père. « Le grand homme est parti. Notre père bien aimé et patriarche respecté, le Pr. Joseph Owona nous a quittés ce 06 janvier 2024 », déclare le fils du défunt, le Pr. Mathias Eric Owona Nguini, vice-recteur à l’université de Yaoundé 1.

Né le 25 janvier 1945, le natif d’Akom dans le département de l’Océan région du Sud a suivi ses études primaires, secondaires et universitaires au Cameroun avant de déposer ses valises en France. Il revient au Cameroun en 1972, après des études à l’université de Paris 1 Sorbonne. En 1977, il devient le premier camerounais agrégé de droit public et de science politique. Le brillant publiciste a ainsi commencé très tôt à transmettre le savoir dans les amphithéâtres en qualité d’enseignant. Par la suite, ses profondes connaissances scientifiques et son engagement politique lui valent des nominations à plusieurs postes de responsabilité au sein de l’université de Yaoundé 1.

Son acharnement au travail, son sens de la discipline et de responsabilité lui ouvrent les portes dans hautes sphères de l’Etat trois ans après l’accession à la magistrature suprême du président Paul Biya. Il est nommé secrétaire général adjoint de la présidence de la République en 1985, nomination qui signa son long parcours dans le gouvernement. Il est ministre de l’Enseignement supérieur de 1990 à 1992 ; secrétaire général de la présidence de la République de 1992 à 1994 ; ministre de la Santé publique de 1994 à 1996 ; ministre délégué à la présidence chargé du Contrôle supérieur de l’Etat de 1996 à 1997 ; ministre de la Jeunesse et des Sports de 1997 à 2000, ministre de l’Education nationale de 2000 à 2004.

Il sort du gouvernement avec une riche expérience et n’a pas lâché la production scientifique, encore moins l’enseignement. L’auteur de « Droit de la fonction publique camerounaise », du « Contentieux administratif de la République du Cameroun », de « Domanialité publique et expropriation pour cause d’utilité publique » et de bien d’autres ouvrages encore a consacré une bonne partie de sa vie dans les amphithéâtres et dans les bibliothèques. Il aura consigné cette richesse dans des centaines de livres, un héritage pour la postérité. A l’ancienne université de Yaoundé comme à l’université de Yaoundé II Soa, le professeur a encadré plusieurs générations d’étudiants.

Alors que la Fédération camerounaise de football traverse une longue crise de leadership, toutes les conséquences négatives avec, le Pr. Joseph Owona est nommé président du Comité de normalisation en 2013. Jusqu’en 2015, il imprime la rigueur de juriste et l’intransigeance du haut commis de l’Etat au sein de l’instance faitière du football. En quittant la Fécafoot, le grand prof toujours solide a continué à rendre service au Pays, comme il l’a fait par le passé. C’était aussi par exemple lors de la rédaction du texte de la loi du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution de 1972. Son apport dans la résolution pacifique du conflit frontalier opposant le Cameroun au Nigeria sur la péninsule de Bakassi n’est pas négligeable.

Le 15 avril 2020, le chef de l’Etat par décret, le nomme membre du Conseil constitutionnel en remplacement de jean Foumane Akame, membre de la même institution de prestige décédé quelque temps plus tôt. Le Pr. Joseph Owona aura donc participé à la réalisation des missions consultative et contentieuse de l’institution, notamment lors des dernières élections sénatoriales tenues le 12 mars 2023. l’institution créée en 1996 reste, mais « le maître » s’en va.