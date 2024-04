Cameroun : les nouveaux membres du Conseil constitutionnel ont prêté serment

Adolphe Minkoa She, Aaron Logmo Mbelek nouvellemen nommés, et les neuf autres anciens dont le mandat a été renouvelé, ont prêté serment devant le Parlement réuni en Congrès.

Les membres du Conseil constitutionnel, organe consultatif et juridictionnel chargé de veiller à la constitutionnalité des lois et à la régularité des élections, ont officiellement pris fonction ce 02 avril 2024. La cérémonie y relative a eu lieu au Palais des congrès de Yaoundé en fin d’après-midi devant les députés et sénateurs, représentants du peuple et des collectivités locales, réunis en Congrès.

Dans son discours de circonstance, le président du Congrès, président de l’Assemblée nationale, Cvaye Yeguié Djibril, a rappelé leur rôle aux membres du Conseil, ainsi que les attentes du peuple vis-à-vis d’eux. Le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, ainsi que les huit autres anciens membres entament leur deuxième mandat de six ans au sein de l’institution créée en 1996 et mise en fonction en 2018. Au total, 10 membres du Conseil sur 11, anciens et nouveaux ont pris part à la cérémonie.

Les professeurs Adolphe Minkoa She, Aaron Logmo Mbelek font leur entrée pour la première fois au sein du collège des juges constitutionnels. Nommés le 18 janvier dernier par décret présidentiel, les universitaires ont aussi prêté serment ce jour pour la première fois en qualité de membre du Conseil constitutionnel. Ils vont participer dans les prochains mois à la mise en œuvre des missions et pouvoirs dévolus à ce Conseil. L’institution est juge de la conformité des lois et actes inférieurs à la Constitution. Elle veille aussi à la régularité des élections parlementaires et de l’élection présidentielle. Elle en proclame les résultats.