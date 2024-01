Cameroun : Adolphe Minkoa She et Aaron Logmo Mbelek, les nouveaux visages du Conseil constitutionnel

Le président Paul Biya a nommé le 18 janvier 2024 les deux personnalités en qualité de membres dudit conseil pour un mandat de six ans.

L’institution chargée de veiller à la régularité des élections présidentielles et parlementaires et à la constitutionnalité des lois a deux nouveaux membres. Les professeurs Adolphe Minkoa She et Aaron Logmo Mbelek bénéficient de la confiance présidentielle à la faveur du décret N°2024/011. Ils vont désormais siéger aux côtés du président Clément Atangana dont le mandat vient aussi d’être renouvelé par le décret N°2024/010.

Adolphe Minkoa She est Professeur agrégé des Facultés de droit depuis le concours français de 1991. Spécialiste du droit privé et sciences criminelles, il vit encore ses derniers moments en tant que recteur de l’Université de Yaoundé II Soa. Le professeur titulaire hors échelle est à la tête de cette institution universitaire depuis à la faveur du décret présidentiel N°318 du 27 juin 2017.

Avant sa nomination à ce poste, il a exercé les fonctions de vice-recteur chargé des enseignements, de la professionnalisation et du développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication à l’Université de Yaoundé II entre 2012 et 2017. De 2007 à 2012, le Pr. Minkoa She était vice-recteur chargé de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde des entreprises à l’Université de Douala. Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université de Yaoundé II de 1993 à 1998.

Dans le vaste domaine du Droit, il est auteur de plusieurs ouvrages. « Le Droit des suretés et des garanties du crédit dans l’espace Ohada (Tomes 1, 2) », le « Droit de l’homme et droit pénal au Cameroun ». A 68 ans, l’éminent professeur ouvre un nouveau chapitre de sa vie. Celui-ci s’écrira au Conseil constitutionnel où il remplace le Pr. Joseph Owona, décédé le 06 janvier 2024 à Bordeaux en France.

Quant au Pr. Aaron Logmo Mbelek, il est ancien chef de la division de la recherche et de la coopération universitaire au ministère de l’Enseignement supérieur. Il est auteur de plusieurs ouvrages et travaux scientifiques dont « Souveraineté fiscale des Etats africains au sud du Sahara (face aux enjeux de développement) : l’exemple du Cameroun ». Au Conseil constitutionnel, il remplace le Pr. Joseph Marie Bipoun Woum, décédé le 28 juin 2023 à Istanbul en Turquie.