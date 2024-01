Carrière : Anne Cathérine Tchokonte à la tête de Airtel Madagascar

Anne Catherine Tchokonte était jusque-là,Directrice Générale d’Orange Money Cameroun, poste qu’elle a occupé pendant 2 ans.

La nouvelle dirigeante de Airtel Madagascar est une camerounaise. Cette ingénieure et diplômée de l’ecole polytechnique des ponts et chaussées de France est également experte en microfinance de la franckfurt school. Il est attendu de la nouvelle promue et de ses 10 ans d’expériences qu’elle relève les défis qui se présentent à elle dans la filiale de la société indienne Airtel à Madagascar.

Selon les données de la société indienne, Airtel Madagascar SA a enregistré un bénéfice net de 70,6 milliards malgaches en 2021. La compagnie indienne est le 3ème opérateur mondial et présente sur 14 marchés du continent : le Nigeria, le Niger, le Tchad, le Gabon, le Congo, la RDC, la Zambie, le Malawi, la Tanzanie, le Rwanda, l’Ouganda, Madagascar, le Kenya et les Seychelles et il cumule 150 millions de clients.

Autre nomination

Avant la camerounaise, Airtel Africa PLC a annoncé la nomination comme PDG de Sunil Taldar comme son nouveau patron, en remplacement d’Olusegun Ogunsanya qui quittera le poste de directeur général plus tard en 2024, après environ trois ans à ce poste. Taldar, qui a rejoint l’entreprise de télécommunications axée sur l’Afrique en octobre, apporte plus de 30 ans d’expérience dans les secteurs des biens de consommation à rotation rapide et des télécommunications. Taldar a siégé pendant 15 ans au conseil d’administration de Bharti Airtel Ltd, le principal actionnaire de l’entreprise cotée au FTSE 100.