Compétence : des nominations à la tête de la BAD

Plusieurs personnalités ont été portées dans certaines directions de la banque africaine de développement.

La Banque africaine de développement a nommé Oluwatomisin Adeola Fashina au poste de directeur principal du Département des technologies de l’information et chargé en chef des technologies de l’information à compter du 16 janvier 2024.

De nationalité nigériane, Fashina compte plus de 30 années d’expérience dans la gestion des technologies et des services financiers. Il rejoint la Banque africaine de développement après avoir travaillé au sein du groupe Ecobank, où il occupait les fonctions de directeur exécutif « Opérations et Technologies » et de directeur général d’eProcess International depuis mars 2021.

Fashina a exercé des responsabilités notamment dans les domaines des technologies de l’information, de l’expérience client, de la gestion de la sécurité de l’information et de la continuité des activités, de la cybersécurité, d’acquisitions de biens et de services ainsi que des technologies financières dans les 34 filiales d’Ecobank. Il a supervisé la conception et la mise en œuvre de projets de transformation numérique, de transformation de l’expérience client, d’automatisation robotisée des processus et d’intelligence artificielle, entre autres.

Autre nomination, Aida Ndir Ngom est portée au poste de directrice du Département du développement du secteur privé. Sa nomination prend effet à compter du 1er février 2024. Ngom, de nationalité sénégalaise, est une banquière chevronnée dans le domaine du financement du développement, avec plus de 20 ans d’expérience en origination et développement du secteur privé, en banque d’investissement et en financement d’entreprises et de projets, notamment dans le domaine des infrastructures.

Son expérience comprend la collaboration avec des entités du secteur privé et des gouvernements, l’établissement de partenariats stratégiques avec des leaders de l’industrie et la collaboration avec d’autres institutions financières multilatérales et organismes de réglementation.

Avant sa nomination, Ngom était cheffe de la Division solutions financières pour l’énergie au sein du Complexe électricité, énergie, climat et croissance verte, après avoir été chargée des investissements en chef au sein du Département du secteur privé de la Banque.

Osamu Kawanishi au poste de directeur du Bureau de représentation extérieure pour l’Asie. De nationalité japonaise, Kawanishi compte près de 30 années d’expérience en matière de développement, de financement climatique, de commerce, de changes et gestion des réserves, depuis qu’il a commencé sa carrière dans la fonction publique en 1994 au ministère des Finances.

Il a occupé plusieurs postes de direction au ministère depuis 2011, notamment celui de directeur du Bureau de coordination des politiques de développement, de directeur des Conventions fiscales et des Affaires internationales, de directeur du Bureau de gestion des réserves de change, de conseiller des Divisions des négociations internationales, et de directeur de la Division de la planification et de l’administration du Bureau des douanes et des tarifs douaniers.