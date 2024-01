La BEAC lance le retrait de la circulation des billets de la gamme 2002

La Banque des Etats de l’Afrique centrale rappelle le début et la procédure de retrait de la circulation de ces billets.

Depuis le 1er janvier dernier, la procédure de retrait des billets de la gamme 2002 est en cours. La Banque des Etats de l’Afrique centrale (Beac) rappelle que ce retrait de billets devrait être effectif et progressif « au fur et à mesure de leur retour » dans ses guichets. Ce processus est en conformité avec la résolution n°1 de la session ordinaire du Comité ministériel de l’Union monétaire de l’Afrique centrale.

Dans sa circulaire du 05 janvier 2024, la Beac prescrit trois mesures visant à retirer de la circulation ces billets de la gamme 2002. Il s’agit d’abord de « servir uniquement les billets de gamme 2020 lors des prélèvements des banques et comptables publics à compter du 02 janvier 2024 ». Ensuite, Beac instruit de « reconnaitre et contrôler les billets de 5000, 2000, 1000, et 500 FCFA de la gamme 2002, puis les transférer à la caisse destruction après leur perforation ».

Enfin, la banque centrale demande de « procéder au tri qualité des billets de 10 000 de la gamme 2002 reçus des versements des banques et comptables publics, puis les transférer dans les caisses réserves et caisses destruction ». Pour cette procédure, la Beac ne précise pas la fin du retrait des billets de la circulation. Mais, d’ici peu, les billets de la gamme de 2002 disparaitront.