  Cameroun : Paul Biya decerne une médaille à Marème Mbaye Ndiaye

Paul Biya a décerné à titre exceptionnel la médaille de Chevalier de l’Ordre national de la valeur à Mareme Mbaye Ndiaye. Selon la communication du ministère des Finances, ladite distinction honorifique lui a été remise le 18 octobre 2024 au cours d’une cérémonie à Douala par le Ministre des Finances, Louis Paul MOTAZE, qu’accompagnait le Gouverneur de la Région du Littoral.

Directeur général de Société Générale Cameroun (Sgc) de 2018 à 2021, puis Directeur Région Afrique Centrale et de l’Est du groupe bancaire couvrant six pays (Cameroun, Congo, Guinée Equatoriale, Tchad, Mozambique et Madagascar) avant d’être promue, très récemment, Vice-Présidente et porte-parole des Réseaux bancaires en Afrique subsaharienne (Afs) de Société Générale. Jusque-là, Mme Ndiaye occupait la fonction de directrice régionale Afrique centrale et de l’est de la Société générale depuis 2021.