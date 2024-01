La rentabilité des entreprises publiques camerounaises en recul de 60% en 2022 (Rapport CTR)

Le résultat global au terme de l’année 2022 affiche une régression des bénéfices de 98,9 milliards, comparé à 2021.

Selon les données de la Commission technique de réhabilitation des entreprises publiques et parapubliques (CTR), la courbe des bénéfices globaux des entreprises et établissements publics est en baisse. Entre 2021 et 2022, cette régression affiche un taux de 60%. Le bénéfice global passe en effet de 164,5 milliards de FCFA en 2021 à 65,6 milliards de francs CFA en 2022.

La raison de ce décalage se trouve dans les contreperformances de la plupart des entreprises publiques. Sikafinance en reprenant la CTR montre que la rentabilité est en baisse de -4,5 milliards à la Campost, de -13 milliards à Camair Co, de -15,5 milliards à la CDC, de -753 millions à PAMOL, de -7,9 milliards à ALUCAM de -13 milliards à la CSPH. Autant de structures dont les contreperformances tirent les résultats globaux vers le bas.

Pourtant, quelques entités publiques ou parapubliques contribuent encore à améliorer ces résultats. Le Port autonome de Kribi présente une rentabilité de 3,7 milliards de Fcfa, la CNPS 76,2 milliards, la CRTV 334 millions, le Port autonome de Douala 7,8 milliards de Fcfa, entre autres. Mais, ces bénéfices restent noyés dans les résultats négatifs des autres entités, même si le chiffre d’affaires global s’établit à 1 515 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 1,96%.

La régression affecte aussi la valeur ajoutée consolidée qui diminue de 35% en 2022. Pour la même année, de manière globale, les charges du personnel l’absorbent à hauteur de 60%. La diminution de la valeur ajoutée s’explique par la détérioration des entreprises dans les secteurs d’électricité, eau, hydrocarbure de -67% ; dans le commerce et l’industrie de -27,05% ; postes, communication et télécommunication de -16,47%. N’eut été la croissance de 44,29% survenue dans le secteur des établissements financiers en 2022, cette dégradation serait encore plus marquée.