L’ambassade d’Israël au Cameroun plaide pour l’élimination des violences sexuelles

L’initiative a été lancée par Smadar Kalmar, épouse de l’ambassadeur d’Israël au Cameroun, en marge de la Journée internationale pour l’élimination de la violence sexuelle en temps de conflits.

« Le viol est constamment utilisé comme une arme de guerre, laissant de nombreuses femmes et filles psychologiquement torturées. Certaines ont fini dans la tombe, d’autres ont tenté de se suicider à cause de cette situation», explique Rosaline Obah, coordinatrice nationale du Cameroon Community Media Network (CCMN). Cette déclaration a été faite suite à un rapport de l’ONG International Crisis Group sur les cas de violences basées sur le genre, en particulier dans les régions du Nord Ouest et du Sud Ouest. L’ONG a expliqué qu’en 2019 et 2023, ces cas avaient « explosé ».

Selon le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Gutteress, « cette année, la Journée internationale pour l’élimination de la violence sexuelle en temps de conflit met l’accent sur les soins de santé. Les hôpitaux et autres établissements de santé devraient être des lieux de sécurité et de guérison pour toutes les personnes blessées dans un conflit, y compris les victimes de violences sexuelles. Il s’agit là de principes fondamentaux du droit humanitaire international».

L’épouse de l’ambassadeur d’Israël au Cameroun, Smadar Kalmar, a en fin de semaine dernière sensibilisé le public sur les abus sexuels qui sont une arme contre les femmes pendant la guerre. Elle s’est exprimée le 28 juin 2024, à Yaoundé, lors d’un rassemblement de femmes qui se concentre sur la violence sexuelle, un sujet considéré comme sensible, émotionnel mais important.

Au cours de cette rencontre, les femmes ont visionné un documentaire intitulé « Screams Before Silence » (Des cris avant le silence), réalisé par la femme d’affaires américaine Sheryl Sandberg. Le film explore les violences sexuelles commises par le Hamas lors de l’attaque menée par le Hamas contre Israël, le 7 octobre 2023.

L’événement s’inscrit dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la violence sexuelle en temps de conflits. Cette journée est commémorée chaque année le 19 juin, date de l’adoption de la première résolution du Conseil de sécurité reconnaissant la violence sexuelle liée aux conflits comme une tactique de guerre et une menace pour la paix et la sécurité internationales : résolution S/RES/1820 du Conseil de sécurité des Nations unies de 2008. La violence sexuelle liée aux conflits est une forme dévastatrice d’attaque et de répression, qui a des effets durables et néfastes sur la santé physique, sexuelle, reproductive et mentale des survivants, et qui détruit le tissu social des communautés.