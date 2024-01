Le Cameroun condamne la « méprise de TV5Monde »

Les institutions gouvernementales, diplomatiques et de régulation réagissent à la diffusion par la chaîne TV5Monde d’un symbole non reconnu à la place du drapeau officiel.

Indignation, protestation, demande d’explication, de correction ou encore injonction de retirer cette partie du journal, sont entre autres expressions qui vont à l’encontre de TV5Monde. Les institutions de la Républiques du Cameroun expriment leur indignation contre une « méprise » de la chaîne de télévision française. Le support médiatique a au cours de l’émission « 64’ le monde en français » du 23 janvier dernier, a diffusé un emblème identifiant « un groupe terroriste sécessioniste qui sévit dans la partie occidentale du pays », explique l’ambassade du Cameroun en France.

Les ondes d’indignation parviennent à Paris. Le gouvernement camerounais « condamne et dénonce cette grave méprise de TV5Monde fort regrettable et hautement préjudiciable à l’image du pays ». Dans le souci de préserver les relations entre la France et le Cameroun, le gouvernement du Cameroun demande « une correction immédiate de ce fâcheux manquement dans les mêmes forme (…) le retrait de cette partie du journal dans les sites de la chaîne de télévision TV5Monde et du cyberespace en général », écrit l’ambassade du Cameroun au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de la France.

Sur place à Yaoundé, le gouvernement exprime son indignation et proteste vivement contre cette grave méprise inacceptable et intolérable commise par un média de l’envergure de TV5Monde ». Dans une communication en date du 24 janvier, le gouvernement de la République du Cameroun « exige une rectification sans délai de ce fâcheux impair qui porte préjudice à l’honneur et à la souveraineté de la République du Cameroun, en même temps qu’il sème la confusion dans l’esprit de l’opinion nationale et internationale », martèle le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi.

Dans le même sens, le Conseil national de la Communication demande « aux responsables de la chaîne de télévision mise en cause de lui adresser sans délai les explications appropriées au sujet de cet impair ». Ainsi peut-on lire dans un communiqué de l’instance de régulation présidée par Joseph Chebongkeng Kalabu.

Face à ce vent d’indignation, TV5Monde « présente ses plus sincères excuses (…) pour les erreurs commises dans un tableau de présentation des matchs en cours de la CAN ». Reconnaissant que le drapeau présenté n’était pas celui du Cameroun, TV5Monde dit mesurer la gravité de son erreur. La chaîne attribue l’origine de cette « erreur » à « un manque de vigilance dans la chaîne de production ». Dans un communiqué en date du 24 janvier, la télévision s’engage à veiller à l’utilisation « du seul et unique drapeau consacré » par la Constitution, vert-rouge-jaune.