Révolution : Le Sénégal devient officiellement un pays producteur de pétrole

L’exploitation d’un champ de pétrole et de gaz au large des côtes africaines a débuté pour le Sénégal qui espère atteindre une production de 100 000 barils par jour.

La compagnie australienne Woodside Energy a annoncé le début de l’extraction de pétrole du champ de Sangomar au large des côtes africaines.

Le pays espère obtenir de l’exploitation des hydrocarbures en moyenne 700 milliards de francs CFA, soit plus d’un milliard d’euros par an sur une période de 30 ans, selon la compagnie publique Petrosen, mais cela ne va pas complètement changer la structure de l’économie sénégalaise.

Selon Le Monde, la production reste tout de même faible. On l’estime à peu près à 100 000 barils par jour, très loin de géants africains comme le Nigeria. Cela devrait toutefois permettre au nouveau pouvoir de Bassirou Diomaye Faye d’avoir plus des marges de manœuvre pour transformer l’économie, un sujet mis en avant pendant la campagne électorale.

« Le début de l’extraction du champ de Sangomar marque le commencement d’une nouvelle ère, non seulement pour l’industrie et l’économie de notre pays, mais surtout pour notre peuple », dit le directeur général de Petrosen Exploration et Production, Thierno Ly, dans le communiqué de Woodside.

Cette première extraction de Sangomar précède l’entrée en production d’un autre projet, celui de Grand tortue/Ahmeyim (GTA), à la frontière avec la Mauritanie, développé par le Britannique BP avec l’américain Kosmos Energy, la Société mauritanienne des hydrocarbures (SMH) et Petrosen. Il devrait produire environ 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an et la production pourrait y débuter au troisième trimestre.