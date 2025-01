2025 avec 1xBet en Gambie : frissons sportifs, distinctions et nouvelles opportunités

L’année a commencé avec la Coupe d’Afrique des Nations, un tournoi qui a apporté des émotions incroyables. 1xBet partenaire officiel de la CAF, a soutenu activement le principal événement footballistique de l’année en Afrique. Les éliminations surprises de l’Algérie, de la Tunisie, du Ghana, de l’Égypte et du Maroc, les performances étonnantes de l’Afrique du Sud et du Cap-Vert, et bien sûr, le triomphe fantastique de la Côte d’Ivoire ont rendu cet événement inoubliable.

Cet été, les Jeux Olympiques de Paris nous ont également enthousiasmés. Les athlètes africains ont une fois de plus impressionné sur la scène mondiale, démontrant leur force d’esprit et remportant de nombreuses médailles.

Que préféraient les Gambiens sur 1xBet en 2024 ?

Les parieurs gambiens ont suivi la passion de leurs idoles pour le sport. Ils se sont principalement concentrés sur le football, le hockey, le basket-ball et le tennis.

Le classement des ligues préférées sur la plateforme 1xBet était le suivant :

La Liga Premier League anglaise Serie A Bundesliga Ligue 1

Qu’est-ce qui attire les joueurs sur 1xBet ?

Un bonus de bienvenue de 200 % sur le premier dépôt, jusqu’à 12 000 GMD.

Un large choix de paris sur des milliers d’événements sportifs chaque jour.

La possibilité de regarder les matchs gratuitement directement sur le site ou via l’application.

L’entreprise est fière de souligner que ses efforts ont été reconnus avec la victoire dans la catégorie « Meilleur Opérateur de Paris Sportifs de l’Année » aux SiGMA Africa Awards.

Des partenariats qui changent le jeu

L’un des grands accomplissements de 2024 a été le partenariat avec la FIBA, la Fédération Internationale de Basket-ball, qui organise les plus grands tournois de la discipline. De plus, l’entreprise soutient toutes les grandes compétitions de football en Afrique grâce à sa collaboration avec la Confédération Africaine de Football. 1xBet compte aussi parmi ses partenaires des géants comme le FC Barcelone, le PSG et le roi de l’Afrobeat, Davido.

En Gambie, l’ambassadeur de la marque est le talentueux artiste Afro-pop Jizzle. Avec lui, 1xBet a organisé de nombreux concours et activités communes, offrant aux Gambiens des prix incroyables.

Un divertissement pour tous les goûts

La section Casino continue de ravir les utilisateurs : jeux avec croupiers en direct, machines à sous captivantes et bien d’autres divertissements garantissent qu’il n’y ait jamais de moment d’ennui. Les jeux les plus populaires parmi les Gambiens sont :

Crash Under and Over 7 Crystal

Comme à son habitude dans les pays où la marque est présente, une communauté locale s’est formée autour d’elle, favorisant des initiatives sociales variées. En Gambie, cette communauté est très active sur les réseaux sociaux de la marque. On y partage des informations utiles sur les événements sportifs actuels et on y organise de nombreuses promotions. Rien qu’en 2024, 1xBet a organisé plus de 80 concours sur Instagram et Facebook, permettant à 180 gagnants chanceux de remporter des prix de valeur.

Le programme d’affiliation 1xPartners

Les clients de 1xBet ne se contentent pas de diversifier leurs loisirs avec les paris, ils peuvent aussi construire leur propre entreprise grâce au Programme d’Affiliation 1xBet. La priorité du bookmaker est de rendre la plateforme 1xPartners aussi accessible, performante et conviviale que possible pour chaque partenaire.

Cette priorité a été reconnue lors des préstigieux International Gaming Awards 2024, où le bookmaker a remporté le prix de la « Société d’Affiliation de l’Année ».

En 2025, 1xPartners deviendra encore plus convivial grâce à de nouvelles mises à jour. L’entreprise prévoit d’améliorer l’interface de la plateforme et d’ajouter une fonctionnalité de calendrier d’événements pour mieux planifier les activités. Des outils analytiques seront également améliorés afin de permettre aux partenaires d’évaluer plus efficacement l’impact de leurs publicités. Le développement des réseaux sociaux et les annonces d’événements à venir aideront à attirer de nouveaux participants et à renforcer la collaboration avec les partenaires actuels.

L’année 2024 nous a offert de nombreux moments forts, et chez 1xBet, nous sommes convaincus que de nombreuses victoires nous attendent encore. Que 2025 vous apporte encore plus de succès avec le meilleur bookmaker !