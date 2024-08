Accompagnement : Paul Biya fait les dons de 100 millions FCFA aux réfugiés nigérians

L’annonce a été faite par le ministère de l’Administration territoriale.

Le président de la République camerounaise a accordé les dons d’une valeur de 100 millions FCFA aux réfugiés nigérians. C’est le gouverneur de la Région de l’Extrême Nord Midjiyawa Bakary qui a présidé le 1er août 2024 cette cérémonie qui a eu lieu au camp des réfugiés de Minawao.

Ce sont 78.000 réfugiés nigérians qui ont bénéficié de cette importante donation. « Par cette action, le Président de la République manifeste son soutien à ces personnes vulnérables. Il a de ce fait ordonné le déblocage d’une somme 100 million de francs CFA pour l’achat des denrées alimentaires et autres produits de première nécessité », a souligné le ministère de l’Administration territoriale.

Il convient de relever que ce camp compte 78 mille réfugiés et enregistré environ 50 naissances par mois. Avec ce taux de plus en plus croissant qui met en difficulté les donateurs, il devient urgent de trouver des solutions palliatives telles que les départs volontaires. A cet effet, le chef de l’État a planifié le rapatriement volontaire progressif de 20 milles réfugiés en espérant que les conditions s’améliorent dans leur pays.

Selon RFI, construit en 2013 à 70 km de la frontière nigériane pour accueillir les victimes du groupe terroriste Boko Haram, le camp de Minawao n’a pas été conçu pour durer. Pourtant, une décennie a passé et le camp est toujours là.

Situé dans le département camerounais du Mayo-Tsanaga, , le camp de Minawao était déjà considéré comme saturé, alors que la population y était deux fois moindre qu’actuellement. À présent, avec environ 77 000 réfugiés, les organisations humanitaires disent bien que la situation n’est pas tenable.