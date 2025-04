Cameroun-Akere Muna : « Plus que jamais, nos citoyens reconnaissent l’importance de prendre en main leur avenir »

Le leader du mouvement Now, Me Akere Muna, candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2025 exprime sa gratitude à l’endroit du club qui l’a invité au café politique du 09 avril 2025.

Déclaration sur la participation au « Café Politique » organisé par le Club Po

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au Club Po pour leur aimable invitation à participer au « Café Politique » le 9 avril 2025. Cet événement, organisé par un groupe distingué de journalistes politiques de la presse nationale, a offert une plateforme précieuse pour des discussions approfondies sur notre cher pays, le Cameroun, et son avenir.

Les près de trois heures que nous avons passées ensemble ont été non seulement enrichissantes, mais aussi un témoignage du professionnalisme et de la connaissance approfondie des membres du Club Po. Leur compréhension des défis auxquels le Cameroun est confronté cette année est à la fois impressionnante et encourageante.

Alors que nous avançons, il est clair que la conscience des Camerounais grandit. Plus que jamais, nos citoyens reconnaissent l’importance de prendre en main leur avenir. Cette prise de conscience croissante inquiète ceux qui ont longtemps opprimé le peuple, les poussant à affiner à la hâte leur machine de fraude électorale.

Un exemple récent de cela est la nomination au conseil constitutionnel d’une personne qui est un partisan déclaré et fervent du parti au pouvoir. Cette nomination, en violation flagrante des critères légaux établis par la loi, souligne le mépris flagrant du gouvernement actuel pour la légalité, la justice et l’équité.

Malgré ces défis, je suis convaincu que le peuple camerounais triomphera. Ensemble, nous nous efforcerons d’atteindre un avenir où la justice, l’équité et la démocratie prévaudront.

Je remercie encore une fois le Club Po pour l’opportunité de participer à un dialogue aussi significatif. Continuons à travailler ensemble pour un avenir meilleur pour le Cameroun »