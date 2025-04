Cameroun : la grève des enseignants perturbe la reprise des cours

Des enseignants observent un mouvement de grève depuis ce 22 avril 2025 jour de rentrée du troisième et dernier trimestre de l’année scolaire.

Les organisations des enseignants du Cameroun ont maintenu depuis samedi dernier le mot d’ordre de grève lancé il y a quelques semaines par des syndicats regroupés au sein du Collectif des organisations des enseignants du Cameroun (COREC). Depuis ce matin, des enseignants de plusieurs établissements scolaires du secondaire affichent leur alignement au mot d’ordre. Ils sont non présents dans des établissements et partagent des images d’eux tenant des pancartes.

Certains disent attendre la date du Forum national de l’éducation, d’autres disent suivre l’évolution et l’aboutissement de l’adoption de statut particulier de l’enseignant. D’aucuns disent protester contre « la clochardisation des enseignants, la discrimination salariale indiciaire ». Dans l’ensemble, les messages convergent vers le statut particulier et le Forum national de l’éducation. Ainsi peut-on lire « Ecole morte pour la renaissance de l’éducation au Cameroun » ; « Ecole morte : la dignité de l’enseignant n’est pas négociable » ; « Ecole morte pour la revalorisation du métier enseignant » ; ou encore « École morte : statut particulier signé et appliqué ». Au privé, les enseignants revendiquent la signature de conventions collectives tenant compte de leurs revendications. Toutes les revendications se font dans le cadre de l’initiative École morte qui, selon les organisations des enseignants, s’étend du 22 au 25 avril 2025.

Alors que la manifestation se poursuit, les cours se déroulent dans la plupart des établissements malgré quelques perturbations. Des épreuves pratiques de certains examens officiels dans le secondaire technique se déroulent aussi dès ce jour. Pour contrer la grève, des responsables d’établissements appliquent des mesures issues des ministères. Ils pointent les absents et rendent compte à la hiérarchie. D’autres mesures comme le retrait des manifestants des groupes WhatsApp des établissements sont mises en application pour tenter de les isoler.