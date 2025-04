Cameroun : la larme du petit oiseau stagne dans trois tomes

Les trois tomes du livre « La larme du petit oiseau » ont été présentés le vendredi 28 mars 2025 au public venu nombreux à la salle de projection du ministère de la Communication à Yaoundé.

Par son œuvre, Raissa Mengada rend un vibrant hommage au personnage principal, la nommée Anna, sa défunte mère qui a une vie jonchée de rebondissements spectaculaires. L’œuvre relate les souvenirs du vécu de Anna, son mari et ceux qui ont partagé des moments mémorables avec eux.

Ayant vécu dans un environnement semi-rural fait d’une relative promiscuité, le personnage principal fait preuve d’espérance symbolisant le courage et de la résilience face à la tristesse à laquelle il est confronté. Un drame familial, fait du décès prématuré de la mère d’Anna conduit les orphelins, Anna et ses frères, à quitter leur village situé dans le département de la Sanaga-Maritime pour trouver refuge dans la ville de Douala, capitale régionale. L’histoire se déroule au moment de la guerre d’indépendance dont le pays basa’a a payé le lourd tribut. Le petit oiseau est appelé à affronter les dures réalités de la vie et à prendre son envol.

Les principaux thèmes développés sont la vie, la mort, la famille, l’amour, la jeunesse, la vieillesse, le genre, la pauvreté, la richesse, les migrations, la guerre d’indépendance, le nationalisme, le sport. L’auteure met une emphase sur la famille et amour. Ecrit dans un style simple et clair Raissa Mengada met en relief sa culture, précise Dr Emmanuel Alain Atangana l’analyste circonstancielle de l’œuvre. Selon lui, l’écrivaine nous introduit au vivre ensemble et au multiculturalisme symbolisés par un univers culturel et sémantique qui pourrait faire l’objet d’une projection cinématographique.

L’œuvre écrite en 600 pages réparties en trois tomes, parue aux Presses de l’Université catholique d’Afrique centrale en 2025 est offerte à 5000 francs CFA par tome. Elle est le récit du vécu de la défunte mère de Raissa que cette dernière a choisi d’immortaliser à sa manière. Depuis sa tendre adolescence, elle éprouve une passion pour les belles lettres la conduisant à coucher son inspiration sur du papier. Elle en est à sa sixième œuvre.