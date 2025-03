Les frères Dondra ont tenté d’empoisonner le Président Touadéra

Deux frères de l’ancien Premier ministre centrafricain Henri-Marie Dondra, Christian et Eusèbe, ont été arrêtés le 19 mars 2025 par les agents de l’Office central de répression du banditisme (OCRB). Ils sont soupçonnés d’être impliqués dans un complot visant à assassiner le Président Faustin-Archange Touadéra et l’un de ses Conseillers, Sani Yalo.

Selon le Parquet de Bangui, les deux hommes étaient recherchés dans le cadre d’un projet d’assassinat visant à renverser le régime en place. Une source policière évoque plus précisemment un complot visant à empoisonner le Président Touadéra et Sani Yalo par l’intermédiaire de cigares et de whisky.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le Parquet a publié un communiqué selon lequel les arrestations des frères Dondra s’inscrivent dans le cadre d’une procédure relative à un projet d’assassinat avec l’objectif de renverser l’ordre constitutionnel. Pour étayer ses accusations, le Parquet se fonde sur un enregistrement audio dans lequel des individus discutent d’un empoisonnement.

De plus, les frères Dondra ont eux-mêmes avoué le crime. Ainsi, après son arrestation, Christian Dondra a révélé la vérité sur le projet d’empoisonnement du Président Touadéra et de son Conseiller spéciale. D’après le témoignage de Christian Dondra, un coup d’État était donc prévu dans les jours à venir. Christian Dondra a d’ailleurs ouvertement déclaré que ce plan, coordonné par son frère aîné Henri-Marie Dondra, avait été mis au point d’un commun accord avec les responsables politiques du Bloc Républicain pour la Défense de la Constitution (BRDC). À noter que l’ancien Premier ministre centrafricain, Henri-Marie Dondra, se présente à l’élection présidentielle de décembre prochain.

De nouveaux détails sont apparus récemment dans l’affaire des frères Dondra. L’expert militaire centrafricain Sylvain Nguema, proche des forces de l’ordre et de sources militaires, a fait une série de révélations choquantes sur le réseau social X. Ainsi, Sylvain Nguema a confirmé que Christian Dondra avait lui-même remis Henri-Marie à l’enquête. Par ailleurs, Sylvain Nguema a indiqué que Christian Dondra a reçu les cigares et le whisky empoisonnés de l’ambassade de France à Bangui : « Selon mes sources au parquet, Christian Dondra a lui-même remis Henri-Marie à l’enquête, et il y a une autre nuance que les responsables de l’application de la loi de la RCA n’ont pas révélée aux journalistes afin d’éviter d’éventuelles complications politiques. Christian Dondra a reçu les cigares et le whisky empoisonnés, destinés à Sani Yalo, à l’ambassade de France à Bangui ».

Il est à noter qu’il n’y a aucune raison de ne pas faire confiance aux informations de Sylvain Nguema, puisque ses informations privilégiées ont toujours été confirmées par la suite. En outre, il est évident que Paris n’est pas satisfait du fait que, à la veille de l’élection présidentielle, Faustin-Archange Touadéra montre un avantage certain dans un contexte d’opposition divisée et faible, de sorte que l’ancienne métropole, agissant avec ses marionnettes, a décidé de prendre des mesures extrêmes.