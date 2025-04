L’Unicef dispose de 6, 559 milliards de F pour améliorer la nutrition de 653 000 enfants au Cameroun

La Banque allemande de développement a alloué cette enveloppe au Fonds des Nations unies pour l’enfance au profit de la santé et de la nutrition des enfants et des femmes enceintes dans des zones vulnérables du Cameroun.

L’Unicef annonce avoir reçu de la Banque allemande de développement, KFW, un appui financier s’élevant à 10 000 000 d’euros, soit 6 559 570 000 francs Cfa. L’effort financier cible au total 653 070 enfants dont 336 580 enfants de 0 à 59 mois, 316 490 adolescents comprenant 65 % de filles adolescentes, et 575 300 femmes enceintes.

La subvention est destinée à soutenir le programme de nutrition dans les régions de l’Extrême-Nord, du Nord, de l’Adamaoua et de l’Est. Il vise l’amélioration de l’état de santé et de nutrition des enfants de moins de cinq ans et la garantie pour les jeunes femmes et les mères d’avoir accès aux ressources nutritionnelles pour prévenir les carences en micronutriments et avoir accès aux services de santé reproductive.

Ledit programme se présente comme une réponse de l’Unicef aux multiples problèmes auxquels la population de ces régions est confrontée. En Effet, la malnutrition est l’un des problèmes qui touchent la population féminine dans le Septentrion et auquel il faut apporter des solutions. Selon l’Étude démographique et de santé du Cameroun réalisée en 2018, 61% des femmes sont malnutries au pays. La prévalence augmente à 16,3% dans la région de l’Adamaoua et à 17,8% dans la région de l’Extrême-Nord.

L’anémie chez les filles adolescentes, les grossesses précoces qui affectent la santé des nouveau-nés constituent d’autres problèmes majeurs nécessitant une réponse. « Le pourcentage d’enfants en bas âge souffrant de retard de croissance varie de 37 % dans les régions de l’Est et de l’Extrême-Nord à 41 % dans le Nord », rappelle l’Unicef. La pression démographique liée aux crises sécuritaires en RCA et à l’Extrême-Nord favorise la concentration des réfugiés dans la région de l’Extrême-Nord et à l’Est accentuant la nécessité de soutenir la nutrition et la santé des réfugiés au même titre que les populations camerounaises.