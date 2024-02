Affaires : Canal+ veut racheter MultiChoice en Afrique du Sud

Le groupe Canal+, propriété de Vivendi, a annoncé ce jeudi avoir présenté une offre pour acquérir le groupe sud-africain MultiChoice dont il est actuellement le premier actionnaire à hauteur de 31,67% du capital.

Le groupe a annoncé ce jeudi dans un communiqué son intention de racheter 100 % du capital de l’opérateur sud-africain MultiChoice . La filiale de Vivendi, qui en détenait déjà environ 30 %, précise avoir soumis une offre indicative non contraignante au conseil d’administration de MultiChoice.

« Sous réserve de confirmations attendues par Canal+ dans le cadre d’échanges supplémentaires avec MultiChoice, Canal+ prévoit de formuler une offre pour un prix de 105,00 rands sud-africains par action ordinaire de MultiChoice, payé en espèces », a indiqué, dans un communiqué, la filiale du groupe contrôlé par Vincent Bolloré.

Canal+ a précisé qu’il ferait une offre de 105 rand (5,19 euros) par action ordinaire de MultiChoice, payée en espèces. Ce prix représente une prime de 40% par rapport au cours de clôture de l’action de MultiChoice mercredi, ajoute le groupe. Canal+, qui prépare sa cotation en Bourse après l’annonce du projet de scission de sa société mère Vivendi, vise également avec cette transaction à obtenir une cotation en Afrique du Sud.

«Canal+ prépare activement sa cotation en bourse suite à l’annonce du projet de scission de sa société mère Vivendi. Ce projet permettrait aux investisseurs de bénéficier du rapprochement de Canal+ et de MultiChoice, l’objectif ultime du Groupe Canal+ étant d’obtenir également une cotation en Afrique du Sud», a encore annoncé le groupe jeudi.

Canal+, filiale du groupe Vivendi pilotée par le milliardaire conservateur Vincent Bolloré, est présent en Afrique dans 25 pays au travers de 16 filiales, et y compte 8 millions d’abonnés, selon les données du groupe français. Sa position de premier actionnaire du mastodonte sud-africain a permis à Canal+ de prendre pied en Afrique anglophone et lusophone où MultiChoice comptait 23,5 millions d’abonnés dans plus de 50 pays, à date.

«Notre offre potentielle, si elle aboutit, constituera une étape importante pour permettre à MultiChoice de réaliser son plein potentiel», a souligné Maxime Saada, président du directoire de Canal+, cité dans le communiqué.