Paul Biya de retour au Cameroun 49 jours après son départ

Le président de la République du Cameroun revient de Genève où il a séjourné pendant plus d’un mois après avoir participé de manière officielle au Forum de coopération Chine-Cameroun du 5 au 6 septembre dernier.

Le chef de l’Etat camerounais Paul Biya et son épouse Chantal Biya viennent de regagner la capitale Yaoundé ce lundi 21 octobre 2024 après un séjour de 49 jours à l’étranger. Le couple présidentiel a atterri à l’aéroport international de Yaoundé Nsimalen cet après-midi aux environs de 16h50. Ils ont été accueillis par le ministre d’Etat secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngoh Ngoh, le directeur adjoint du Cabinet civil de la présidence de la république Oswald Baboke, des membres du gouvernement et les responsables du Rassemblement démocratique du peuple camerounais.

Après les formalités d’usage à l’aéroport, le chef de l’Etat et son épouse ont pris la route pour regagner le Palais de l’Unité. Le long de la route, les populations se sont massées à des points spécifiques pour saluer au passage le cortège du couple présidentiel. Sur le long de l’itinéraire, des panneaux portent le souhait de bienvenue au président de la République. L’effervescence est perceptible dans les rangs du Rdpc dont les militants expriment la joie de revoir leur champion, candidat naturel à l’élection présidentielle de 2025.

Si le dispositif d’accueil parait être spécial, c’est aussi en rapport avec le contexte qui entoure le séjour du président Paul Biya à l’étranger. Parti de Yaoundé le 02 septembre dernier, le chef de l’Etat a pris part au Forum de coopération Chine-Afrique du 4 au 6 septembre 2024 avant de quitter la Chine deux jours après la rencontre, sans plus donner de ses nouvelles. Il aura fallu observer une montée des rumeurs et spéculations sur son état de santé, puis à propos de sa mort pour que le gouvernement fasse une série de communiqués pour clarifier la brume.

Le Cabinet civil et le ministère de la Communication ont ainsi démenti la mort du chef de l’Etat en précisant qu’il est en excellent état de santé à Genève en Suisse depuis son départ de la Chine. Mais, ces propos n’ont pas fini de rassurer l’opinion. Certains acteurs ont continué à demander au moins une image du chef de l’Etat pour s’en convaincre. Surtout que l’on a remarqué sa non-présence au XIXe Sommet de la Francophonie en France du 04 au 05 octobre dernier. Le chef de l’Etat n’a pas pris part à l’Assemblée générale des Nations unies à New York en septembre dernier, ni à la réunion sur le développement durable de Hambourg. Alors qu’il y était attendu, il s’est fait représenter à chaque fois. Ce qui a participé à la propagation des rumeurs et à l’alimentation des débats comme il y a 20 ans.

Entre fin mai et début juin 2004 en effet, le président de la République a fait l’objet de pareilles rumeurs. Il a été annoncé mort, alors qu’il séjournait à l’étranger. A son retour à Yaoundé le 9 juin 2004, Paul Biya a fait une déclaration à sa descente d’avion : « Des gens s’intéressent à mes funérailles. Je leur donne rendez-vous dans une vingtaine d’années ». 20 ans plus tard, les rumeurs annoncent de nouveau le président mort. Mais, son apparition ce lundi à l’aéroport de Yaoundé-Nsimalen vient encore rassurer l’opinion.