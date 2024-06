Affaires : le Cameroun lance la construction d’une chocolaterie à Obala

L’initiative est dénommée « Chocolat Rouge ».

Portée par la société SAS MANTA avec pour promoteur 𝗢𝗹𝗶𝘃𝗶𝗲𝗿 𝗕𝗼𝗿𝗱𝗮𝗶𝘀, cette entreprise promet d’apporter une innovation majeure en offrant du chocolat haut de gamme « Made in Cameroon ». D’un coût estimé à près de 1,5 million d’euros et s’étalant sur 3000 mètres carrés.

Selon le ministère du Commerce, 𝗢𝗹𝗶𝘃𝗶𝗲𝗿 𝗕𝗼𝗿𝗱𝗮𝗶𝘀 avait décidé d’investir au Cameroun, à la suite d’une audience que le ministre du Commerce lui avait accordée le 15 novembre 2023. « V𝘰𝘶𝘴 𝘢𝘷𝘦𝘻 𝘧𝘢𝘪𝘵 𝘭𝘦 𝘣𝘰𝘯 𝘤𝘩𝘰𝘪𝘹, 𝘭𝘦 𝘊𝘢𝘮𝘦𝘳𝘰𝘶𝘯 é𝘵𝘢𝘯𝘵 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘥é𝘳é 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦 𝘶𝘯 𝘣𝘰𝘯 𝘳𝘪𝘴𝘲𝘶𝘦 𝘰𝘶, 𝘦𝘵 𝘫𝘦 𝘱𝘳é𝘧è𝘳𝘦 𝘥𝘦 𝘭𝘰𝘪𝘯 𝘤𝘦 𝘵𝘦𝘳𝘮𝘦, 𝘶𝘯𝘦 𝘰𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘪𝘵é 𝘩𝘰𝘳𝘴 𝘳𝘪𝘴𝘲𝘶𝘦. 𝘝𝘰𝘶𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘯𝘢𝘪𝘴𝘴𝘦𝘻 𝘱𝘢𝘳 𝘢𝘪𝘭𝘭𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘥é𝘫à 𝘭𝘦 𝘵𝘦𝘳𝘳𝘢𝘪𝘯, 𝘭𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪𝘵é 𝘦𝘵 𝘭𝘢 𝘷𝘢𝘭𝘦𝘶𝘳 𝘥𝘶 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘶𝘪𝘵, 𝘭𝘦𝘴 𝘥𝘪𝘧𝘧é𝘳𝘦𝘯𝘵𝘴 𝘢𝘤𝘵𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘦𝘵 𝘭𝘦𝘴 𝘦𝘯𝘫𝘦𝘶𝘹. 𝘑𝘦 𝘯’𝘢𝘪 𝘱𝘢𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘴é𝘲𝘶𝘦𝘯𝘵 𝘱𝘭𝘶𝘴 𝘳𝘪𝘦𝘯 à 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘢𝘱𝘱𝘳𝘦𝘯𝘥𝘳𝘦, 𝘴𝘢𝘶𝘧 𝘥𝘦 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘳𝘦𝘥𝘪𝘳𝘦 𝘲𝘶𝘦 𝘷𝘰𝘶𝘴 ê𝘵𝘦𝘴 𝘭𝘦 𝘣𝘪𝘦𝘯𝘷𝘦𝘯𝘶, 𝘣𝘪𝘦𝘯𝘷𝘦𝘯𝘶 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘶𝘯 𝘱𝘢𝘺𝘴 𝘥’𝘢𝘷𝘦𝘯𝘪𝘳, 𝘶𝘯 𝘱𝘢𝘺𝘴 𝘰𝘶𝘷𝘦𝘳𝘵 𝘦𝘵 𝘢𝘤𝘤𝘶𝘦𝘪𝘭𝘭𝘢𝘯𝘵, 𝘥𝘰𝘯𝘵 𝘭𝘢 𝘴𝘰𝘭𝘪𝘥𝘪𝘵é 𝘦𝘵 𝘭𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵é 𝘥𝘦𝘴 𝘐𝘯𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘯𝘦 𝘴𝘰𝘯𝘵 𝘱𝘭𝘶𝘴 à 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘳, 𝘨𝘢𝘨𝘦 𝘥’𝘶𝘯 𝘦𝘯𝘷𝘪𝘳𝘰𝘯𝘯𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘴𝘢𝘪𝘯 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘮𝘦𝘯𝘦𝘳 𝘴𝘦𝘳𝘪𝘦𝘶𝘴𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘦𝘵 𝘦𝘯 𝘵𝘰𝘶𝘵𝘦 𝘲𝘶𝘪𝘦𝘵𝘶𝘥𝘦 𝘭𝘦𝘴 𝘢𝘧𝘧𝘢𝘪𝘳𝘦𝘴 », a indiqué le Ministre.

Pour les producteurs de cacao du bassin de la Lékié, cette chocolaterie représente bien plus qu’une simple opportunité commerciale. C’est un symbole de valorisation de leur labeur acharné, offrant un modèle de circuit court et durable qui prône la profitabilité partagée et la soutenabilité sociale. Une démarche qui s’inscrit parfaitement dans la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030, visant la transformation structurelle de l’économie en valorisant les ressources locales. « 𝘘𝘶𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘢𝘶𝘣𝘢𝘪𝘯𝘦 ! 𝘘𝘶𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘨𝘳â𝘤𝘦! 𝘜𝘯𝘦 𝘨𝘳â𝘤𝘦 𝘢𝘴𝘴𝘶𝘳é𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘮é𝘳𝘪𝘵é𝘦, à 𝘭𝘢 𝘩𝘢𝘶𝘵𝘦𝘶𝘳 𝘥𝘦 𝘷𝘰𝘵𝘳𝘦 𝘦𝘯𝘨𝘢𝘨𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘱𝘢𝘵𝘳𝘪𝘰𝘵𝘪𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘵 𝘥𝘦 𝘷𝘰𝘵𝘳𝘦 𝘧𝘰𝘪 𝘪𝘯é𝘣𝘳𝘢𝘯𝘭𝘢𝘣𝘭𝘦 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘗𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘲𝘶𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘶𝘪𝘵𝘦 𝘱𝘢𝘳 𝘭𝘦 𝘊𝘩𝘦𝘧 𝘥𝘦 𝘭’𝘌𝘵𝘢𝘵, 𝘚.𝘌 𝘗𝘢𝘶𝘭 𝘉𝘪𝘺𝘢, 𝘦𝘯 𝘧𝘢𝘷𝘦𝘶𝘳 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘷𝘢𝘭𝘰𝘳𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘦𝘵 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘳é𝘮𝘶𝘯é𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘴é𝘲𝘶𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘶 𝘵𝘳𝘢𝘷𝘢𝘪𝘭 𝘥𝘦𝘴 𝘢𝘤𝘵𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘥𝘶 𝘮𝘰𝘯𝘥𝘦 𝘳𝘶𝘳𝘢𝘭. 𝘝𝘰𝘶𝘴 𝘴𝘢𝘶𝘳𝘦𝘻, 𝘫’𝘦𝘯 𝘴𝘶𝘪𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘢𝘪𝘯𝘤𝘶, 𝘦𝘯 𝘵𝘪𝘳𝘦𝘳 𝘱𝘪𝘦𝘪𝘯𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵𝘢𝘨𝘦, 𝘴’𝘢𝘨𝘪𝘴𝘴𝘢𝘯𝘵 𝘥’𝘶𝘯 𝘮𝘰𝘥è𝘭𝘦 𝘥𝘦 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘶𝘪𝘵 𝘤𝘰𝘶𝘳𝘵 𝘦𝘵 𝘥𝘶𝘳𝘢𝘣𝘭𝘦, 𝘲𝘶𝘪 𝘧é𝘥è𝘳𝘦 𝘵𝘰𝘶𝘴 𝘭𝘦𝘴 𝘢𝘤𝘵𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘧𝘪𝘭𝘪è𝘳𝘦, 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘶𝘯𝘦 𝘢𝘱𝘱𝘳𝘰𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘦 𝘴𝘰𝘶𝘵𝘦𝘯𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵é 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘭𝘦, 𝘧𝘰𝘯𝘥é𝘦 𝘴𝘶𝘳 𝘭𝘦 𝘱𝘳𝘪𝘯𝘤𝘪𝘱𝘦 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘪𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵é 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘢𝘨é𝘦 », a souligné 𝗟𝘂𝗰 𝗠𝗮𝗴𝗹𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗠𝗯𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗔𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝗮, avant de conclure : « 𝘈𝘱𝘳è𝘴 𝘖𝘭𝘪𝘷𝘪𝘦𝘳 𝘉𝘰𝘳𝘥𝘢𝘪𝘴 𝘢𝘶𝘫𝘰𝘶𝘳𝘥’𝘩𝘶𝘪, à 𝘲𝘶𝘪 𝘭𝘦 𝘵𝘰𝘶𝘳 𝘥𝘦𝘮𝘢𝘪𝘯 ? 𝘓𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘪𝘴 𝘴𝘰𝘯𝘵 𝘰𝘶𝘷𝘦𝘳𝘵𝘴. 𝘗𝘰𝘶𝘳 𝘤𝘦 𝘲𝘶𝘪 𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘦𝘳𝘯𝘦, 𝘭𝘦 𝘎𝘰𝘶𝘷𝘦𝘳𝘯𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘦𝘴𝘵 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘯𝘪𝘣𝘭𝘦 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘢𝘤𝘤𝘶𝘦𝘪𝘭𝘭𝘪𝘳 𝘥𝘦 𝘯𝘰𝘶𝘷𝘦𝘢𝘶𝘹 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘴𝘴𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘴 𝘢𝘪𝘯𝘴𝘪 𝘲𝘶𝘦 𝘥𝘦 𝘯𝘰𝘶𝘷𝘦𝘢𝘶𝘹 𝘢𝘶𝘵𝘳𝘦𝘴 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘴𝘴𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘤𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘧𝘪𝘭𝘪è𝘳𝘦 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵é𝘨𝘪𝘲𝘶𝘦, 𝘪𝘤𝘪 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘭𝘢 𝘓é𝘬𝘪é 𝘰𝘶 𝘢𝘪𝘭𝘭𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘭𝘢 𝘙é𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘲𝘶𝘦 ».

𝗢𝗹𝗶𝘃𝗶𝗲𝗿 𝗕𝗼𝗿𝗱𝗮𝗶𝘀, qui était accompagné d’une forte délégation d’une dizaine de chocolatiers et confiseurs de France, a quant à lui relevé la qualité exceptionnelle de la fève camerounaise qu’il a qualifié de « joyau ». A peine la première pierre posée, le produit est déjà attendu sur le marché.

Le Ministre du Commerce, 𝗟𝘂𝗰 𝗠𝗮𝗴𝗹𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗠𝗯𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗔𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝗮, qu’accompagnait son homologue de l’Agriculture et du Développement Rural, 𝗚𝗮𝗯𝗿𝗶𝗲𝗹 𝗠𝗯𝗮𝗶𝗿𝗼𝗯𝗲, a présidé la cérémonie de pose de la première pierre de la chocolaterie « Chocolat Rouge ». Étaient également présents, le Gouverneur de la région du Centre, le préfet du département de la Lékié, le Directeur exécutif de l’Organisation internationale du cacao.