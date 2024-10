Afrique-Affaires : la banque Société Générale quitte la Guinée

La banque française continue ainsi sa stratégie de désinvestissement sur le continent.

La banque Société Générale a annoncé la signature d’un accord prévoyant la cession de sa filiale en Guinée, poursuivant son désengagement du continent africain.

En effet, Société Générale a signé un accord avec Atlantic Financial Group, un groupe bancaire panafricain, qui prévoit la cession totale des parts du groupe (57,93%) dans Société Générale Guinée en Guinée Conakry. Selon les engagements pris, Atlantic Financial Group reprendrait la totalité des activités opérées par cette filiale, ainsi que l’intégralité des portefeuilles clients et l’ensemble des collaborateurs de cette entité.

« Cette transaction aurait un impact positif d’environ 2 points de base sur le ratio de CET1 du Groupe à la date de finalisation attendue d’ici la fin du premier trimestre 2025 », explique la banque.

Ce projet de cession est soumis aux conditions suspensives usuelles ainsi qu’à la validation des autorités financières et réglementaires compétentes.

Ce groupe bancaire sur le continent a déjà cédé sa filiale de banque de détail au Congo et au Tchad, et a engagé des processus similaires à Madagascar, au Bénin, au Togo, au Maroc, en Guinée équatoriale, au Burkina Faso, au Mozambique et en Mauritanie. Société Générale liquide ainsi un héritage souvent historique, notamment au Maroc où la banque était présente depuis plus d’un siècle. La finalisation de la cession de la filiale en Guinée est attendue d’ici fin mars.

Une fois les cessions en cours réalisées, la banque ne sera plus active en banque de détail que dans quatre pays d’Afrique : Algérie, Côte d’Ivoire, Sénégal et Cameroun (où la cession a déjà été évoquée avant d’avoir connu une mise en pause), sur les 17 début 2023.