Afrique-Entrepreneuriat : l’Africa’s Business Heroes est ouvert

Africa’s Business Heroes (ABH) lance sa sixième édition, à la recherche de dix entrepreneurs exceptionnels qui font une différence positive dans leurs communautés locales.

Cette année, ABH encourage les entrepreneurs de tous les secteurs, de tous les âges et de tous les genres, des 54 pays du continent, à soumettre leur candidature en anglais ou en français. En plus de la reconnaissance et de la visibilité offertes par le concours, les finalistes auront également la possibilité de remporter une part de la subvention de 1,5 million USD.

Les candidatures pour ABH 2024 sont ouvertes jusqu’au 19 mai 2024. Les 50 finalistes seront annoncés en juillet, et les dix finalistes en septembre. Les lauréats seront révélés lors de la Grande Finale en novembre.

Zahra Baitie, responsable des partenariats et des programmes chez Africa’s Business Heroes, déclare : « Nous avons été témoins de l’incroyable évolution de nos héros au cours des cinq dernières années. ABH offre bien plus qu’une simple subvention ; il offre une formation, une exposition et des opportunités de réseautage inestimables. Nous invitons tous les entrepreneurs africains éligibles à se joindre à nous dans cette aventure ».

Pour mémoire, le concours Africa‘s Business Heroes est une initiative philanthropique phare de la Fondation Jack Ma visant à soutenir et à inspirer la prochaine génération d’entrepreneurs africains de tous les secteurs, qui travaillent pour la construction d’une économie plus durable et plus inclusive pour l’avenir du continent.

Sur une période de dix ans, ABH s’engage à reconnaitre 100 entrepreneurs africains et à leur allouer des subventions, des programmes de formations et s’implique à soutenir le développement de l’écosystème entrepreneurial.

Chaque année, le concours et le Gala de l’ABH mettent en vedette dix finalistes qui présentent leur entreprise afin de remporter une part de la subvention de 1,5 million de dollars. Jack Ma, fondateur d’Alibaba Group et de la Fondation Jack Ma, a créé ce Prix après avoir effectué son premier voyage en Afrique en 2017 et avoir été inspiré par l’énergie et le potentiel entrepreneurial des jeunes qu’il a rencontrés