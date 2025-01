Alerte-Consommation : retrait massif des produits Coca-Cola sur le marché Européen

Cela concerne des canettes et des bouteilles en verre consignées des marques suivantes : Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss et Tropico.

L’entreprise Coca-Cola a annoncé lundi 27 janvier 2025 un rappel de ses marques phares en Europe. La cause: une présence anormale de chlorate dans les boissons.

« Au cours de tests de routine, nous avons découvert que des boissons produites sur le site de Gand (en Belgique) présentent des niveaux de chlorates qui ne répondent pas aux standards de qualité », précise le fabricant de boissons.

Cela concerne des canettes et des bouteilles en verre consignées des marques suivantes : Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss et Tropico. Toutes les déclinaisons de ces produits, dont les « zero » et les « light », sont touchées.

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) fait valoir qu’à ce stade aucun cas d’intoxication n’a été recensé dans le pays, ou qu’aucun lien n’a du moins été fait à ce stade avec les produits en question.

Mais les consommateurs sont tout de même appelés à la vigilance. Les acheteurs doivent identifier sur les bouteilles en verre et les canettes les codes de production allant de 328 GE à 338 GE inclus. S’ils en trouvent dans leurs placards, les consommateurs doivent les retourner.