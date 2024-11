Arnaque : les Camerounais ont perdu 20 milliards FCFA dans SunRun

Une plateforme d’investissement appelée Sunrun a entrainé des Camerounais dans des placements douteux qui ont mal tourné.

20 milliards FCFA. C’est le montant que des Camerounais ont perdu dans des placements foireux sur une plateforme dénommée Sunrun. En effet, une entreprise déclarant exercer dans l’énergie solaire a su entraîner des milliers de Camerounais dans des investissements sans retour.

L’entreprise, qui se présentait comme étant la filiale de Sunrun basée aux États-Unis et exerçant légalement dans le domaine des énergies solaires, a fermé ses portes en disparaissant avec 20 milliards CFA appartenant aux Camerounais. A dire que les séquences Qnet, MIDA, Liyeplimal n’ont servi à donner aucune leçon.

Concrètement, il n’y avait pas une grande différence entre le fonctionnement de Sunrun et de Qnet. Sunrun version Cameroun, avec des bureaux à Douala proposait à ses souscripteurs de faire des placements d’argent à partir de comptes MTN Momo ou Orange Money pour qu’ils puissent redistribuer l’énergie. Une fois le dépôt effectué, ils pouvaient louer des batteries, des lampadaires, bref tout ce qui peut produire de l’énergie. Ce matériel pouvait leur permettre de revendre l’électricité aux États-Unis, en France et dans d’autres pays européens. L’argent perçu des ventes était converti en francs CFA et reversé aux souscripteurs à travers leur compte MTN et Orange Money.

Blanche Bailly pointée du doigt..

Face à la fermeture de la plateforme, des Camerounais aux abois ont indiqué que Blanche Bailly avait été annoncée à un concert organisé par cette entreprise, et mériterait d’être interpellée. Des accusations qui ont valu une réponse de la part de l’équipe de la chanteuse.

» « Nous souhaitons informer le public au sujet des récentes allégations concernant l’entreprise SUN RUN EVENT, qui aurait par le biais d’un intermédiaire sollicitée l’artiste Blanche Bailly pour une prestation musicale qui était prévue ce 29 Novembre 2024. Il a été porté à notre attention que sun run event a prétendu organiser des événements en lien avec l’artiste, en utilisant des pratiques trompeuses et en amaquant plusieurs Camerounais. Nous tenons à souligner que Blanche Bailly n’avait aucune connaissance des activités et des manœuvres frauduleuses de cette entreprise », souligne le communiqué signé par son équipe.