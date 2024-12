Assemblée nationale : Ketcha Courtès demande plus de 175 milliards F dans le budget 2025

Le ministre de l’Habitat et du Développement Urbain a défendu le 04 décembre 2024, devant la Commission des finances et du Budget de l’Assemblée Nationale, le projet de Budget de son département ministériel.

Célestine Ketcha Courtès veut 157 milliards 754 millions 965 mille 622 FCFA pour l’exercice 2025. Soit 144 milliards 619 millions 965 mille 622 FCFA en investissement et 13 milliards 135 millions en dépenses de fonctionnement. Ce projet de budget qui connaît une augmentation en valeur absolue de 9 milliards 256 millions 496 mille 970 FCFA par rapport au budget de l’exercice 2024, vise selon le ministère de l’Habitat « à poursuivre les grands chantiers à impact immédiat et visible tel que voulu par le Chef de l’Etat SEM Paul BIYA ».

A noter que,selon le même département ministériel 68% du Budget d’Investissement Public (BIP) sont consacré à l’amélioration de la mobilité urbaine dans nos villes et 30% dans la résorption du déficit en logement, la construction des drains et autres travaux d’assainissement, l’élaboration des Documents de planification. Ce sont donc 98% du Budget d’Investissement qui seront consacrés aux grands travaux d’amélioration des conditions de vie des Camerounais de même que de la mobilité urbaine urbaine, le désengorgement des centres urbains, en somme la modernisation de nos villes.

Entre autres, cette enveloppe servira à exécuter les programmes de développement de l’habitat. Parmi lesquels, l’achèvement du projet de construction des 1675 logements sociaux à Olembé/Yaoundé et Mbanga-Bakoko/Douala dont 830 logements sont d’ores et déjà achevés et attribués aux heureux acquéreurs; l’achèvement de la construction des 224 premiers logements témoins dans le cadre du projet de construction de 10.000 logements sociaux et équipements sociaux-collectifs connexes avec la firme PIZZAROTTI ; l’achèvement des travaux de construction de 200 logements dans les villes de Bamenda et Buéa dans le cadre du Plan d’Urgence Triennal pour l’Accélération de la Croissance Économique (PLANUT).

Par ailleurs, le démarrage effectif de la production des 60 logements pilote avec le promoteur privé PNHG en vue de la production de 3000 logements ; l’implantation de l’entreprise ADDOHA pour la construction de 2000 logements; la finalisation des préalables au démarrage de la construction de logements avec l’appui de la firme LAFAK ; la poursuite du programme de construction des cités municipales dans plus de 87 communes ; le démarrage des travaux de construction de 134 logements abordables au profit des mototaxis de Douala 5ème et la construction de 1500 points d’éclairage public tout en rendant attractifs les espaces considérés, à travers l’aménagement d’environ 60.000m² d’espaces urbains.

Bien plus, l’achèvement d’une station de boue de vidange à Douala ;l’achèvement de 7,2 km de drains structurants et 53, 098 km de drains secondaires et 10,6 km de drains de proximité à Douala ; la construction d’une décharge contrôlée dans la ville de Yaoundé ; la poursuite des travaux de la phase intermédiaire d’aménagement du lac municipal de Yaoundé et de rénovation de la vallée de la MINGOA et la construction d’un ensemble d’ouvrage dans le cadre du Projet Complémentaire du Projet d’assainissement de Yaoundé (PCADY).

Un autre programme qui vise l’amélioration de l’environnement social urbain concentrera 1,63% de l’enveloppe budgétaire avec un montant de 02 milliards 410 millions 387 mille FCFA. Il permettra: l’élaboration de 05 documents de planification urbaine dans les villes de Limbé, Meiganga, Sangmélima, Dzeng et Bonaléa; l’élaboration d’un rapport sur le projet de loi portant hygiène, salubrité publique et gestion des déchets au Cameroun ; la construction du centre d’insertion des jeunes de Melong ; l’équipement des comités de développement des quartiers et la viabilisation des quartiers de la commune de Bazou, Douala 5ème et Yaoundé 2.

Concernant le développement des infrastructures de transport urbain et de mobilité durable réalisera 182 km de voirie entretenue, réhabilitée et construite. Les projets saillants permettront : d’achever les travaux de construction de la voie « Carrefour mobil omnisports-Total ngousso L=1,20 km » entamés dans le cadre du PLANUT ; d’achever partiellement les travaux de construction des voies de contournement à la pénétrante Nord de la ville de Yaoundé (Akak-Soa l=4 km) ; d’achever les travaux de construction de 8,6 Km de voiries urbaines à Yaoundé, entamés dans le cadre de la préparation de la CAN 2022 ; d’achever la réhabilitation/construction de 40 km de voiries urbaines et des équipements de proximité dans les villes de Ngaoundéré, Maroua, Batouri, Kumba, Yaoundé et Douala, entamés dans le cadre du programme PDVIR ; d’achever la réhabilitation/construction de 12 km de voiries urbaines, des équipements de proximité et des équipements sportifs dans la ville de Bamenda dans le cadre des programmes C2D Capitales Régionales ; etc.

Pour ce qui est du programme de Gouvernance et appui institutionnel du sous-secteur urbain. D’une dotation de 1 milliards 555 millions 124 mille FCFA vise à améliorer le cadre et les conditions de travail des personnels, parachever les travaux de construction des Délégations Régionales de même qu’à engager les études de l’immeuble siège du MINHDU.