Bamenda : l’insécurité monte à un mois de la rentrée scolaire

Plusieurs actes de violence ont été commis dans la région du Nord-Ouest au cours de cette semaine.

A quatre semaines de la rentrée scolaire prévue le 02 septembre prochain, des actes de violence se multiplient dans la région du Nord-Ouest en crise. Deux véhicules à usage taxi ont été incendiés dans la commune d’arrondissement de Bamenda II cette semaine. Les assaillants ont débarqué en en groupe au rond-point près de l’hôpital de district. Tirant des coups de feu en l’air, ils ont dispersé les habitants et les forces de sécurité. En quelques minutes, ils ont intimé l’ordre aux occupants de deux taxis de descendre des véhicules. Puis, ils ont incendié ces deux taxis avant de fondre dans la nature. Cet acte est vu comme une illustration des menaces séparatistes qui pèsent sur les taxis et les mototaxis qui exercent dans le Nord-Ouest. Les séparatistes leur demandent de peindre leurs engins aux couleurs de l’Etat fictif « Ambazonie ».

L’incendie des deux taxis n’est pas le seul acte de violence enregistré dans la région du Nord-Ouest cette semaine. Des localités de Mbengui et Ndjimbi ont été la cible des attaques, avec comme bilan, un homme enlevé et d’autres blessés.

A l’approche du début de la nouvelle année scolaire, l’insécurité préoccupe les habitants. La période de la rentrée scolaire a souvent été l’un des moments où les séparatistes accentuent des attaques. Leur but est de faire respecter leur demande de ne pas ouvrir les établissements scolaires. Elèves, enseignants, parents et autres acteurs de la communauté éducative ont par le passé été victimes des attaques soit à la veille de la rentrée, à la rentrée scolaire ou encore au cours des premières semaines de l’année scolaire.