 Banque : Société générale quitte un autre pays d’Afrique

Le consortium Enko Capital-Oronte signe pour l’acquisition de la filiale Mauritanienne de la banque française.

Le 17 janvier 2025 travers un communiqué, un consortium formé par Enko Capital et Oronte a annoncé avoir signé un accord en vue de l’acquisition de Société Générale Mauritanie (SGM). Aucun détail financier n’a été dévoilé.

Enko Capital, des frères Alain et Cyrille Nkontchou. Cette société d’investissement, spécialisée sur le marché africain, est basée en Afrique du Sud et à Londres, et dispose de capitaux sous gestion de plus d’un milliard de dollars. Oronte, acteur de la finance en Afrique, représenté par Eric-Bastien Ballouhey. Le tandem qui reprend la filiale de Société générale en Mauritanie.

Investissant à parts égales, le consortium compte renforcer la trajectoire d’une banque solide opérant selon les standards internationaux.



A souligner qu’un accord a ainsi été signé avec la banque qui cherche à céder sa filiale depuis plusieurs années. Il y a deux ans déjà, la Société générale avait trouvé preneur, à savoir le burkinabé Coris Bank, mais la Mauritanie avait mis son veto.

Les nouveaux potentiels acquéreurs assurent vouloir diversifier les produits bancaires et renforcer les standards de gouvernance. Ils affirment également vouloir soutenir les « secteurs stratégiques » qu’énumère un communiqué, à savoir le gaz, les mines, l’agriculture et la pêche.

« Nous sommes convaincus que cette stratégie permettra à la Banque de renforcer son leadership et de poursuivre sa trajectoire en tant que banque à fort ancrage local, opérant selon les standards internationaux”, déclare Cyrille Nkontchou, co-fondateur d’Enko Capital.

Et Bastien Ballouhey, représentant d’Oronte d’ajouter : “Cette acquisition s’inscrit dans une vision ambitieuse : positionner la Banque comme un moteur du développement du secteur bancaire mauritanien. Fort d’une expertise éprouvée, le consortium Enko Capital-Oronte est parfaitement équipé pour accompagner cette transformation, en consolidant la présence de la banque dans les secteurs stratégiques et en renforçant son rôle face aux défis d’un marché bancaire en pleine mutation pour répondre aux besoins du secteur privé et des particuliers. Avec son potentiel minier et gazier, les secteurs de la pêche et de l’agriculture, les besoins en infrastructures, l’économie mauritanienne est en plein essor.”