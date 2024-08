British American Tobacco Cameroun : Elias Pungong nommé PCA non exécutif

Le Camerounais, spécialisé dans les mines et le oil & gas, a été nommé le 15 août président du conseil consultatif de la filiale locale du géant mondial du tabac.

Elias Pungong nommé Président du conseil d’administration non exécutif de BAT Cameroun. Il est à ce poste depuis le 16 août 2024.

En tant que président du conseil d’administration de BATC, le Dr Pungong mettra à profit sa vaste expérience et son profond engagement pour fournir des conseils stratégiques afin de faire progresser le succès continu de l’entreprise et son dévouement sur un marché dynamique et en constante évolution.

Commentant sa nomination, le Dr Elias Pungong a exprimé son enthousiasme en déclarant : « Je suis honoré d’assumer le rôle de président du conseil d’administration non exécutif de BAT Cameroun. Cette opportunité me permet de contribuer à une organisation qui s’engage non seulement en faveur de l’excellence commerciale, mais également en faveur de la promotion de la durabilité et de la responsabilité sociale dans toute la région. Je suis impatient de collaborer avec le conseil d’administration et la direction pour soutenir la vision à long terme de l’entreprise en matière de croissance et de développement. »

Riche de son expérience, et au délà ses nombreux ouvrages publiés, le Dr Pungong a été reconnu comme l’un des jeunes leaders mondiaux illustres et respectés par le Forum économique mondial, nommé parmi les 100 dirigeants les plus talentueux et les plus expérimentés du Commonwealth et considéré comme l’un des 50 leaders d’opinion les plus influents d’Afrique dans le secteur de l’énergie.