Budget 2024 : les priorités du ministère de l’économie

Elles ont été présentées vendredi 1er décembre 2023 aux membres de la Commission des Finances et du Budget de l’Assemblée Nationale.

Le Ministre délégué auprès du Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Paul TASONG a présenté les priorités 2024 du ministère de l’économie à la Commission des Finances et du Budget de l’Assemblée Nationale, le 1er décembre 2023. Concrètement, 70 milliards de FCFA en Autorisations d’engagement et 69 milliards de FCFA en Crédits de paiement, c’est l’enveloppe budgétaire défendue par le Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire devant la Commission des Finances et du Budget de la Chambre basse du Parlement, pour le compte de l’année 2024.



Les ressources devront être orientées vers 04 programmes. Le Programme 019 « Planification stratégique et aménagement durable du territoire » a pour objectif de veiller à la mise en œuvre de la SND30, pour favoriser un développement harmonieux et durable du territoire et contribuer à la lutte contre la pauvreté. Entre autres actions envisagées : la poursuite de l’accompagnement des projets des GIC, ONG et associations et la mise en œuvre des programmes et projets du portefeuille du MINEPAT ; l’accompagnement des administrations dans la revue des programmes et la réalisation des études spécifiques liées à l’opérationnalisation de la SND30 ; l’organisation du troisième colloque national sur l’aménagement et le développement durable du territoire ; la poursuite de la collecte des données et des réflexions avec l’Institut National de la Statistique en vue de la mise en œuvre du dispositif TABIR-SND30. 46,5 milliards de FCFA en Autorisations d’engagement et 45,5 milliards de FCFA en Crédits de paiement devraient être mis à disposition pour financer les opérations de ce Programme.

En ce qui concerne le Programme 022 « Appui à la transformation structurelle pour l’accélération de la croissance économique », le but est justement de contribuer à la transformation structurelle de l’économie nationale en vue d’accélérer la croissance économique. Près de 12,5 milliards de FCFA devraient être alloués au financement des opérations de renforcement de la surveillance économique et de veille stratégique ; d’appui au développement des filières et à la production manufacturière ; de renforcement de la préparation et de maturation, ainsi que l’efficacité de la programmation et de la budgétisation des projets d’investissement public, sans oublier la promotion des Partenariats Public-Privé et des approches à Haute Intensité de Main d’œuvre dans les investissements publics.

Pour ce qui est du Programme 023 « Renforcement du partenariat au développement et de l’intégration régionale », il s’agit selon le MINDEL/MINEPAT, d’aligner les apports des partenariats économiques et de l’intégration régionale à la réalisation des objectifs de développement du Cameroun. Dans cette perspective, l’accent sera mis sur la densification du portefeuille de coopération par la mobilisation plus accrue des financements issus du partenariat au développement ; le renforcement de la coopération régionale africaine ; l’amélioration de l’efficacité du portefeuille au développement à travers l’accroissement du niveau d’absorption de financements extérieurs. 03 milliards de FCFA devraient servir à cette cause.

Enfin, le Programme 024 « Gouvernance et appui institutionnel du sous-secteur du MINEPAT », en tant que programme support, permettra d’améliorer la coordination des services du Ministère et d’appuyer la mise en œuvre des trois programmes opérationnels sus-évoqués, pour une enveloppe estimée à 7,8 milliards de FCFA. Comme actions à mener : la coordination et le suivi des activités, le déploiement de la chaîne PPBS, la communication et la promotion économique du Cameroun, entre autres.