Budget 2025: Louis Paul Motaze présente le plan de financement de l’Etat aux investisseurs

Le Ministre des Finances, Louis Paul MOTAZE a présenté aux côtés du Ministre Délégué auprès du MINEPAT, Paul TASONG le 13 février 2025 à Douala, le plan de financement de l’Etat du Cameroun pour l’exercice 2025, à la communauté des investisseurs.

Avant de se projeter sur l’exercice qui commence, Louis Paul MOTAZE a souligné que l’année 2024 a été celle de tous les défis mais aussi de nombreux succès. À titre d’illustration, le Cameroun a été présent sur le marché financier international et sur le marché monétaire de la BEAC. Sur ce dernier, notre pays a mobilisé une enveloppe estimée à 1 153,93 milliards de FCFA soit une augmentation de 20,4% par rapport à l’année précédente. Une preuve de la confiance grandissante dans la signature du Cameroun et de l’attractivité de nos instruments financiers. En 2025, le trésor public sera encore sur le marché. En effet, le Chef de l’Etat S.E Paul BIYA a accordé au Ministre des Finances à travers le décret n°2025/025 du 28 janvier 2025, l’habilitation à recourir à l’émission des titres publics d’un montant de 360 milliards de FCFA sur le marché des capitaux, destinée au financement des projets de développement inscrits dans la Loi de Finances 2025. Ainsi, le programme de financement 2025 sera marqué par : une diversification des instruments financiers, pour mieux répondre aux attentes des investissements ; un allongement des maturités, permettant une gestion plus efficace de notre portefeuille ; une stratégie de refinancement optimisé, afin de mieux répartir notre profil de dette et d’assurer une soutenabilité à long terme; et une qualité de signature renforcée, gage de crédibilité et de stabilité pour les investisseurs.

Le Ministre des Finances a par ailleurs rendu un hommage aux institutions financières sous-régionales dont la BEAC et la COBAC pour leur accompagnement et leurs facilités accordées au Cameroun sur les marchés financiers. Il a aussi salué la communauté des investisseurs pour leur engagement, confiance et leur capacité d’adaptation qui ont permis au Cameroun d’accomplir des performances économiques et financières remarquables en 2024.