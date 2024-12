Budget : Atanga Nji demande près de 43 milliards FCFA pour son ministère en 2025

L’enveloppe budgétaire du ministère de l’Administration territoriale pour l’exercice 2025 s’élève exactement à 42 milliards 510 millions F.CFA.

Selon une communication du ministère de l’Administration territoriale, l’enveloppe budgétaire de ce département ministériel pour l’exercice 2025 a été présentée le 03 décembre 2024 devant la Commission des Finances et du Budget de la chambre basse du Parlement, présidée par l’honorable Rosette Ayayi. Son montant, 42 milliards 510 millions FCFA, soit 39 milliards 310 millions F.CFA consacrés au fonctionnement et 3 milliards 200 millions F.CFA à l’investissement.

« Cette enveloppe, qui va en droite ligne avec les récentes orientations du président de la République, se décline sous quatre (04) programmes à savoir : le 161 dédié à l’Administration du territoire ; le programme 162, pour la contribution à la Promotion des Libertés publiques, le 163 consacré au Développement du Dispositif national de Protection civile et enfin le 164 dédié à la Gouvernance et l’Appui institutionnel dans le domaine de l’Administration du territoire », explique le ministère.

Paul Atanja Nji, dans son plaidoyer face aux membres ladite commission a souligné que cette enveloppe est située dans la perspective de la tenue des échéances électorales, et principalement orientée sur la nécessité d’assurer la sécurité des personnes et des biens avant, pendant et après les élections, en vue de créer les conditions d’un scrutin libre, crédible et transparent sur l’ensemble du territoire national.