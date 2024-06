Business : la SABC installe une nouvelle ligne de production à Bafoussam

Cette usine en chantier depuis 2023 permettra l’arrêt de la chaîne 4, vétuste.

Dans un contexte de croissance du marché, les Boissons du Cameroun ont décidé de lancer un vaste plan d’investissement sur trois ans. L’usine de Bafoussam est l’un des bénéficiaires dudit plan. Comme investissement majeur une nouvelle ligne de conditionnement verre de marque Krones d’une cadence de 35 000 bouteilles par heure, intégrant toutes les nouvelles technologies en matière de contrôle en ligne et de conditions optimums d’embouteillage, pour garantir la satisfaction de nos consommateurs en termes de disponibilité produit et de qualité.

Cet investissement a débuté en 2023 avec la délocalisation et la destruction de certains bâtiments. La mise en service de la ligne est prévue en octobre 2024. Elle permettra l’arrêt de la chaîne 4 vétuste (après 36 ans de bons et loyaux services) et aura un impact significatif sur la qualité et la productivité : la capacité verre de l’usine passera ainsi à 1600 000 hectolitres avec des optimisations prévues en fabrication bière.

A Yaoundé

Avant cet autre investissement à Bafoussam, Yaoundé a connu l’inauguration d’une extension d’usine au mois de mars dernier. La Société anonyme des boissons du Cameroun (SABC), filiale locale du groupe français Castel, a procédé le 21 mars à l’inauguration de l’extension de son usine de Yaoundé. D’un coût global de plus de 21 milliards de FCFA, cette nouvelle chaîne d’embouteillage verre est basée sur un site de 2 800 m2.

Le directeur général de SABC, Stéphane Descazeaud, a déclaré que cet investissement vise à augmenter de 18% la fabrication des boissons et de 31% leur conditionnement. Concrètement, ce nouvel outil de production devra permettre d’augmenter la capacité de l’usine de Yaoundé de 2,8 millions d’hectolitres à 3,6 millions d’hectolitres. Ce qui permet de réduire de 94% le déficit actuellement chiffré à 850 000 hectolitres. « Le projet a déjà permis de créer 74 emplois, dont 51 postes permanents, et 53 postes sont encore à pourvoir dans les mois qui viennent pour un total de 127 emplois », affirme le DG.