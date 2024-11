Cabral Libii demande justice pour le Camerounais tué dans une attaque en Centrafrique

Le député camerounais, en dénonçant « l’acte odieux », relève l’impératif pour le Cameroun et la RCA de prendre conscience des enjeux sécuritaires sur l’axe Douala-Bangui vital pour les économies.

Le 19 novembre 2024, un citoyen camerounais du nom de Mohamadou Awal a reçu une balle au volant de son camion dans la localité de Boali en RCA. La gendarmerie nationale de la Centrafrique a communiqué sur les circonstances de sa mort. Des témoins deux Camerounais et une citoyenne centrafricaine, ont rapporté que des inconnus ont ouvert le feu au passage du camion chargé de marchandises, atteignant le chauffeur au thorax et un sujet russe à la cuisse.

« Cette exécution survenue en présence des témoins, est non seulement un acte odieux et inacceptable, mais elle met également en lumière les dangers auxquels nos transporteurs sont confrontés régulièrement sur le corridor Douala-Bangui, un axe vital pour les économies de la Centrafrique et du Cameroun », regrette Cabral Libii.

En partageant la douleur avec la famille de la victime, le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale interpelle les autorités camerounaises. L’homme politique leur demande « d’agir avec diligence pour élucider les véritables circonstances entourant ce décès ». Pour l’opposant, « il est essentiel que les responsables soient identifiés et traduits en justice ». Il demande que soit menée « une enquête rigoureuse » par des entités indépendante afin que « la vérité éclate et que justice soit rendue à la famille de monsieur Awal ».

Par ailleurs, pour la protection des transporteurs sur ce corridor, le candidat déclaré à la présidentielle de 2025 propose que les convois de transport de marchandises bénéficient désormais de l’escorte. Une escorte assurée de manière conjointe par les éléments des forces armées centrafricaines et camerounaises.