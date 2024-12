CAF Awards : Paul Biya, reçoit un prix spécial de la CAF

Le président de la République du Cameroun est récompensé pour le soutien qu’il apporte au football dans son pays.

La Confédération africaine de football attribue un prix spécial au président de la république du Cameroun pour son implication dans le développement du football au Cameroun. La distinction lui a été décernée le 16 décembre 2024 lors de la cérémonie des Awards de la CAF qui s’est déroulée à Marrakech au Royaume chérifien. Avant de dévoiler le nom du récipiendaire, le président de la CAF, Patrice Motsepe a relevé que ce prix est un message envoyé aux dirigeants des 54 pays africains. Il est une marque de reconnaissance à l’endroit de ceux qui soutiennent le football dans leur pays.

Pris par les travaux de la session extraordinaire de la Conférence des chefs d’Etat de la CEMAC hier au Palais de l’Unité, Paul Biya, s’est fait représenter à la cérémonie. Le président de la CAF et le président de la FIFA, Gianni Infantino, ont remis son prix à son représentant. Le ministre chargé de mission à la présidence de la République, Philippe Mbarga Mboa, a reçu le prix présidentiel non sans vanter les actions du chef de l’Etat en faveur du football au Cameroun.

Le président Paul Biya est « un homme qui a placé la jeunesse au centre de ses préoccupations. C’est un visionnaire qui a donné au football camerounais le cadre et les moyens de son expansion. C’est un bâtisseur qui a construit de merveilleux stades de dernière génération qui ont fait le bonheur des joueurs lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations en 2021 au Cameroun ».

Philippe Mbarga Mboa fait allusion aux cinq stades construits à Olembe, à Japoma, à Roumde Adjia, à Kouekong et à Buea dans le cadre des préparatifs de la CAN 2021, de la réfection des stades Ahmadou Ahidjo de Yaoundé et Bepanda à Douala. A cela s’ajoutent les dispositions du chef de l’Etat prises chaque fois en faveur de la sélection nationale pour faire flotter le drapeau camerounais à l’international.

Pour Samuel Eto’o fils, président de la Fecafoot soutien de Paul Biya, ce prix spécial de la CAF décerné à Paul Biya est « un hommage mérité ». Il est la matérialisation de la reconnaissance de l’homme « pour son implication personnelle et sa contribution au succès de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021 et est une fierté pour tous les Camerounais du Nord au Sud, et de l’Est à l’Ouest ».

Pour le succès des cérémonies d’ouverture et de clôture de cette édition de la CAN, le Cameroun a reçu le prix de meilleur événement de l’année dans le monde à la 12è édition du Global Eventex Awards aux Etats-Unis le 03 mai 2022. C’était dans la catégorie « People’s Choice Event ».